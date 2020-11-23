Почему в Приднестровье открывают новые госпитали и закрывают прежние

На заседании Оперативного штаба обсудили эпидемическую ситуацию, госпитальную сеть в регионе, а также поставки новых тестов для выявления COVID-19.

ТИРАСПОЛЬ, 23 ноя – Sputnik. В Приднестровье ожидается поставка второй партии экспресс-тестов на коронавирус нового типа – 20 тысяч единиц. Готовится заявка на дополнительные 30 тысяч. В регионе уже используются мобильные лаборатории, где проводятся экспресс-тестирование. Они были завезены в четверг, 19 ноября.

"Анализируется точность показателей. Погрешность при выявлении носителей коронавируса составляет 8%. Это достаточно высокая эффективность тестирования, аналогичная ПЦР-методу", - пояснили в Оперативном штабе.

На данный момент занято 78% коечного фонда COVID-госпиталей региона. Готов к принятию пациентов профилакторий "Тиротекс", рассчитанный на 270 мест.

"Ремонтные работы в карантинном стационаре завершены. Силами сотрудников МВД наведен порядок. Сегодня там есть все необходимое для лечения COVID-положительных пациентов: медоборудование, мебель, постельные принадлежности", - отметил глава Оперштаба Руслан Мова.

По его словам, для специализированного лечебного учреждения сформирован штат медперсонала. Курировать его деятельность по медицинской части будет руководство Республиканского госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны. Обеспечивать безопасность медиков и инфицированных поручено сотрудникам правоохранительных органов – госпиталь взят под круглосуточную охрану.

При этом наступившие холода требуют свернуть стационар на базе оздоровительного лагеря "Спартак".

"Его помещения, изначально предназначенные для отдыха посетителей в летний период, не отапливаются в должной мере. Бессимптомных носителей вируса туда доставлять больше не будут. При необходимости уже находящихся в "Спартаке" пациентов переведут в иные учреждения", - отметили в штабе.

Коронавирусный госпиталь II уровня, который находится в подчинении госпиталя ветеранов, разворачивают в одном из корпусов Республиканского дома ветеранов в селе Первомайск. Эта вынужденная мера связана с выявлением там очага заболевания.

"Инфицирование подтверждено у восьмерых из более чем полусотни подопечных учреждения. Учитывая, что в Доме ветеранов в большинстве своем проживают инвалиды-колясочники и граждане, прикованные к постели, транспортировать их в иные стационары крайне сложно", - подчеркнули в штабе.

Учреждение намерены обеспечить всем необходимым для изоляции инфицированных, их полноценного лечения и ухода на площадке соцучреждения.

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