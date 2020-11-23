Врач: открыть больничные места для зараженных COVID-19 можно, но кто будет работать

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Ситуация в медицинских учреждениях напряженная, и в ряде клиник уже закончились места для больных COVID-19. Об этом в радиостудии Sputnik Молдова рассказала заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.

© Sputnik Галина Кирьякова.

"Не стану говорить за систему в целом, но в некоторых больницах, о которых я знаю, в Кишиневе и в районах — единичные свободные места. В целом все места заняты пациентами средней тяжести, ближе к тяжелой и крайне тяжелой", — рассказала она.

Врач считает, что вопрос с нехваткой койко-мест можно решить, если речь идет о помещениях. По ее словам, организация COVID-центра на Moldexpo показала, что с этим вызовом можно эффективно справиться. Однако еще серьезнее проблема дефицита медицинского персонала.

"При необходимости места можно открыть, весь вопрос в том, кто там будет работать", — сказала Кирьякова.

Медик отметила, что во всех медицинских учреждениях персонал работает на пределе сил, часто без выходных, на протяжении многих месяцев. И острее всего эта проблема чувствуется в районах страны.

"В районах так получается, что инфекционисты были столько лет не нужны, и вдруг они понадобились. Есть районы, где совсем нет инфекционистов. И представьте, каково гинекологу или хирургу вести пациентов с COVID-19. Есть протоколы, но практика терапевта и хирурга — это земля и небо", — сказала она.

Кирьякова отметила, что врачи сталкиваются с негативным отношением к себе, когда напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности, принятые для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Нарушение правил стало причиной всплеска выявленных случаев COVID-19, заявил в радиостудии Sputnik Молдова и депутат парламента Владимир Односталко.

© Sputnik / Vladimir Polusatov Владимир Односталко.

Вместе с тем он отметил, что вопрос о приостановке деятельности экономики не стоит, так как эта мера не оказалась эффективной.

"Мы слышали неоднократные заявления президента, премьер-министра и других ответственных лиц о том, что не будут закрываться заведения общепита, увеселительные заведения. Не будет сворачиваться деятельность экономики. Это никому не нужно, это опасно. Главное — соблюдать правила", — сказал он.

Депутат признал, что весной власти "немножко перегнули" с размером штрафов за нарушение противоэпидемических правил, однако затем штрафы были скорректированы в сторону уменьшения.

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