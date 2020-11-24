Несмотря на пандемию, в Приднестровье открывают малокомплектные школы

В понятие малокомплектных средних учебных учреждений входят те школы, где учатся не более 200 детей.

ТИРАСПОЛЬ, 24 ноя – Sputnik. В Приднестровье возобновили работу малокомплектные школы. Такие учебные заведения уже открылись в Дубоссарском и Рыбницком районах. С понедельника, 23 ноября, запустили еще 13 средних учебных учреждений, в которых обучается малое количество учащихся – в Каменском районе и в поселке Кременчуг.

"Вопрос открытия оставшихся 26 – в Григориопольском, Слободзейском районах, а также в Бендерах – решается сотрудниками Санэпидемиологической станции", - отметили на заседании Оперативного штаба.

Как пояснили в штабе, такие образовательные учреждения будут работать при условии строго соблюдения санэпидемиологических требований. А специалисты профильных служб станут осуществлять постоянный комплексный контроль за ними и мониторинг ситуации.

Как правило, такие учебные заведения посещает небольшое число детей, есть возможность их рассадки, а сам учитель находится на безопасном расстоянии.

На сегодняшний день в Приднестровье функционируют 76 малокомплектных школ. Это те, в которых обучается до 200 детей.

На данный момент в Приднестровье в обычном режиме учатся только ученики младших классов. Учащиеся 5-11 классов школ, а также студенты средних профессиональных и высших учебных заведений переведены на дистанционную форму обучения до 1 декабря.

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