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Донор крови

В Приднестровье - острая нехватка крови: кто может стать донором

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (84)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201124/32610408/v-pridnestrove---ostraya-nekhvatka-krovi-kto-mozhet-stat-donorom.html

Как говорят в Республиканской клинической больнице, из-за пандемии возник дефицит крови, так как в ней нуждаются в том числе и те, кто лечится от коронавируса нового типа.

ТИРАСПОЛЬ, 24 ноя – Sputnik. В связи с пандемией в Приднестровье резко сократились запасы донорской крови. Об этом сообщили в Республиканской клинической больнице в Тирасполе.

"Кровь крайне необходима гематологическим и онкологическим пациентам, людям с травмами. Переливание также требуется при операциях и родах. Для лечения коронавирусной пневмонии тоже используется кровь и плазма. В условиях дефицита жизнь пациентов - под угрозой", - отметили в центре.

Дезинфекция

Донор крови.
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В силу специфики работы в отделениях переливания крови всегда соблюдается стерильность, а в настоящее время защитные меры усилены. Сотрудники снабжены специальными халатами, масками, санитайзерами, перчатками, бахилами и очками.

"Постоянно ведется обработка всех поверхностей в помещениях хлорсодержащими растворами. В местах пребывания и приема доноров установлены дополнительные кварцевые лампы", - пояснили в Минздраве.

Перед забором крови сотрудники отделения проводят разъяснительную работу с донорами о необходимости использования масок и соблюдения дистанции, а также измеряют температуру и собирают эпидемиологический анамнез. На каждом этапе приема осуществляется обработка рук дезинфицирующими средствами.

Подготовка к сдаче крови

Стать донором может любой человек от 18 до 59 лет включительно, весом не менее 55 килограммов. Также важно, чтобы доброволец не имел острых заболеваний, в том числе ОРВИ и ОРЗ, ангины и других инфекций верхних дыхательных путей. Запрещается сдавать кровь людям с пищевыми отравлениями, травмами, серьезными хроническими заболеваниями.

За час до процедуры донору нельзя курить, за 48 часов до сдачи крови запрещено принимать алкоголь. Среди рекомендаций также - необходимость обязательно выспаться и позавтракать (сладкий чай, сухие печенья, каша на воде).

По словам специалистов, накануне сдачи крови следует ограничить прием жирной и жареной пищи, а также отказаться от анальгетиков, аспирина, лекарств на их основе.

Доноры принимаются без предварительной записи. При себе каждый должен иметь документ, удостоверяющий личность, маски и перчатки.

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (84)

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Теги:
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