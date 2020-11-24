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Въезд запрещен

Румыния обновила список стран "красной зоны": есть ли в нем Молдова

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (79)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201124/32617627/romania-obnovila-spisok-stran-krasnoy-zony-moldovy-v-nem-bolshe-net.html

В новом перечне, опубликованном Национальным комитетом по чрезвычайным ситуациям, 27 государств мира.

КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Румыния обновила список стран с высоким эпидемиологическим риском по коронавирусу. Молдова попала в перечень государств "зеленой зоны". Решение принял Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям. 

В этих условиях граждане Молдовы, планирующие поездку в Румынию, теперь не будут обязаны соблюдать 14-дневный карантин. 

"Молдова не входит в число соответствующих стран (с высоким эпидемиологическим риском), что означает, что граждане нашей страны, имеющие право на въезд в Румынию, не будут изолированы или помещены в карантин на въезде в эту страну", - говорится в пресс-релизе посольства молдавского государства в Румынии. 

Румыния контрольно пропускной пункт.
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове возобновляет работу еще один КПП на границе с Румынией
В то же время, в список "красной зоны" попали Венгрия, Франция, Чехия, США, Италия, Сербия, Болгария, Португалия, Армения, Грузия, Польша, Австрия, Швейцария и другие. 

Однако, как отмечено в решении, некоторые граждане из "красной зоны" смогут въезжать в Румынию, но только при определенных условиях. 

Исключения из правил действуют только для тех, у кого есть родственники в стране, вид на жительство, или же они едут на учебу или по работе.

Напомним, 15 октября в Румынии продлили режим повышенной опасности на 30 дней в связи с эпидемической обстановкой.

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (79)

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