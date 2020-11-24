Румыния обновила список стран "красной зоны": есть ли в нем Молдова

В новом перечне, опубликованном Национальным комитетом по чрезвычайным ситуациям, 27 государств мира.

КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Румыния обновила список стран с высоким эпидемиологическим риском по коронавирусу. Молдова попала в перечень государств "зеленой зоны". Решение принял Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям.

В этих условиях граждане Молдовы, планирующие поездку в Румынию, теперь не будут обязаны соблюдать 14-дневный карантин.

"Молдова не входит в число соответствующих стран (с высоким эпидемиологическим риском), что означает, что граждане нашей страны, имеющие право на въезд в Румынию, не будут изолированы или помещены в карантин на въезде в эту страну", - говорится в пресс-релизе посольства молдавского государства в Румынии.

В то же время, в список "красной зоны" попали Венгрия, Франция, Чехия, США, Италия, Сербия, Болгария, Португалия, Армения, Грузия, Польша, Австрия, Швейцария и другие.

Однако, как отмечено в решении, некоторые граждане из "красной зоны" смогут въезжать в Румынию, но только при определенных условиях.

Исключения из правил действуют только для тех, у кого есть родственники в стране, вид на жительство, или же они едут на учебу или по работе.

Напомним, 15 октября в Румынии продлили режим повышенной опасности на 30 дней в связи с эпидемической обстановкой.

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