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Зимние автомобильные шины, тематическое фото

На новых колесах: в Приднестровье "переобуваются" в зимние шины

© CC0 / Laz111
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201124/32620961/na-novykh-kolesakh-v-pridnestrove-pereobuvayutsya-v-zimnie-shiny.html

Автоинспекторы дают советы, как выбрать шины, которые пригодны для эксплуатации в зимний период года.

ТИРАСПОЛЬ, 24 ноя – Sputnik. С 1 декабря в Приднестровье на всех автотранспортных средствах должны будут установлены зимние шины. О необходимости своевременной смены шин водителям напоминает автоинспекция.

"По правилам дорожного движения Приднестровья, в период с 1 декабря по 1 марта на транспортных средствах должны быть установлены шины, предназначенные для эксплуатации в зимнее время", - поясняют в дорожной службе.

Зимняя резина.
© Sputnik / Константин Чалабов
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Инспекторы советует автовладельцам поменять летнюю резину на зимнюю при снижении среднесуточной температуры воздуха до +5  +7°C.

"Своевременная смена шин позволит водителю уверенно справляться с дорожными ситуациями при неблагоприятных погодных условиях. Это поможет значительно сократить количество дорожно-транспортных происшествий, а значит, спасти жизнь и здоровье участников дорожного движения", - поясняют они.

Водителям легковых автомобилей советуют при покупке шин обратить внимание на маркировку на боковой части покрышки. Там обязательно должна быть изображена снежинка (либо на фоне горы, либо в треугольнике) с буквенным сопровождением M+S (Mud + Snow = грязь + снег). Как правило, у таких шин проходимость по грязи и снегу лучше, чем у стандартных. Остаточная глубина рисунка протектора должна быть не менее четырех миллиметров.

За нарушение требований по смене шин предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа до трех единиц расчетного уровня минимальной заработной платы (55 приднестровских рублей, практически эквивалентно сумме в молдавских леях).

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Теги:
зимние шины, Приднестровье


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