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В селе Петрешты при помощи Посольства РФ восстановлен памятник героям Великой Отечественной

В селе Петрешты восстановлен памятник героям Великой Отечественной

© Photo : Facebook / Посольство России в Республике Молдова
Общество
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Тема:
Наследники великой Победы (474)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201124/32621722/v-sele-petreshty-vosstanovlen-pamyatnik-geroyam-velikoj-otechestvennoj.html

Реставрация мемориала на братской могиле проведена на средства посольства России, а также местных властей — это уже четвертый восстановленный памятник в Унгенском районе в этом году.

КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. В селе Петрешты Унгенского района в присутствии дипломатов открылся восстановленный на средства посольства России в Молдове, а также местных властей памятник на братской могиле советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В коммуне Чокылтень Оргеевского района отреставрирован памятник Герою Советского Союза Шарифзяну Казанбаеву.
© Sputnik / Mihai Caraus
В Оргеевском районе открыли памятник Герою Советского союза

Это уже четвертый памятник в Унгенском районе, отремонтированный в 2020 году. Ранее были реставрированы мемориальные комплексы в селах Грэсены, Кирилены, Скуляны.

Благодаря реставрационным работам, проведенным общественной организацией "Вече", монумент павшим воинам и скульптурная композиция вновь приобрели величественный вид, а на гранитных плитах высечены имена похороненных в братской могиле героев.

Значительный вклад в увековечивание памяти павших внес поисковый отряд "Август", который восстановил и уточнил списки погибших. Поисковиками подготовлена "Книга памяти села" с информацией о солдатах Красной Армии, павших в боях за освобождение села Петрешты.

В юбилейный год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне при поддержке МИД России, российских регионов, общественных организаций и фондов по всей территории Республики Молдова проводится реставрация 16 мемориалов.

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Тема:
Наследники великой Победы (474)

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Теги:
Великая Отечественная война


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