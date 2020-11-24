В селе Петрешты восстановлен памятник героям Великой Отечественной

Реставрация мемориала на братской могиле проведена на средства посольства России, а также местных властей — это уже четвертый восстановленный памятник в Унгенском районе в этом году.

КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. В селе Петрешты Унгенского района в присутствии дипломатов открылся восстановленный на средства посольства России в Молдове, а также местных властей памятник на братской могиле советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Это уже четвертый памятник в Унгенском районе, отремонтированный в 2020 году. Ранее были реставрированы мемориальные комплексы в селах Грэсены, Кирилены, Скуляны.

Благодаря реставрационным работам, проведенным общественной организацией "Вече", монумент павшим воинам и скульптурная композиция вновь приобрели величественный вид, а на гранитных плитах высечены имена похороненных в братской могиле героев.

Значительный вклад в увековечивание памяти павших внес поисковый отряд "Август", который восстановил и уточнил списки погибших. Поисковиками подготовлена "Книга памяти села" с информацией о солдатах Красной Армии, павших в боях за освобождение села Петрешты.

В юбилейный год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне при поддержке МИД России, российских регионов, общественных организаций и фондов по всей территории Республики Молдова проводится реставрация 16 мемориалов.

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