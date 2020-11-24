Заболели педагоги и дети. В Гагаузии закрыли на карантин один из лицеев

Свои двери для учащихся закрыл лицей имени Валентина Мошкова из Чадыр-Лунги. Причиной тому стал высокий уровень заболеваемости коронавирусом среди педагогов.

КОМРАТ, 24 ноя - Sputnik, Максим Топал. По решению чрезвычайной комиссии АТО Гагаузия в области общественного здоровья, начиная с 23 ноября и вплоть до 4 декабря этого года учебное заведение будет работать исключительно в дистанционном режиме.

Лицей ушел на карантин

Дело в том, что у 8 педагогов был выявлен коронавирус. Еще у двух имеются ярко выраженные симптомы этой болезни, и еще двое находятся на самоизоляции, поскольку в их семьях есть ковид-заболевшие.

© Sputnik / Maxim Topal Лицей имени В. Мошкова, Чадыр-Лунга.

Из 53 педагогов 14 оказались на больничном. Массового заболевания коронавирусом детей пока удалось избежать – заболела только одна ученица 12 класса, рассказала директор лицея Любовь Терзинова.

"В нынешней ситуации лучше на 2 недели перевести образовательный процесс на дистанционный режим, чтобы не подвергать дополнительному риску ни здоровье персонала, ни, тем более, учащихся", - сказала директор лицея.

Болеют и воспитатели детсадов

На данный момент в Гагаузии полностью закрыт на карантин только лицей имени Мошкова. Но в целом ряде детских садов есть закрытые группы, и ожидается закрытие одного из дошкольных учреждений.

Как рассказали Sputnik в Главном управлении образования Гагаузии, сейчас на карантин закрыта одна группа в детском саду №6 (Комрат), одна – в детсаду №7 (Комрат), и две группы в детском саду №8 (Чадыр-Лунга).

В последнем дошкольном учреждении коронавирус выявлен у одного из детей.

"С 25 ноября на карантин на 2 недели закрывается детский сад станции Вулканешты, так как коронавирусом там заболела заведующая. В этом детском саду обучается всего 8 детей", - отметила замначальника Главного управления образования Гагаузии Анна Руссу.

Также диагноз Covid-19 подтвержден у 6 педагогов и 5 работников детсадов автономии, входящих в категорию "вспомогательный персонал".

Обстановка накаляется

За последние 14 дней в Гагаузии значительно увеличилось число новых случаев заболевания коронавирусом. Если в последние месяцы в целом по Гагаузии за две недели регистрировалось по 150-200 случаев, то с 10 по 23 ноября этот показатель превысил 300 случаев, рассказали Sputnik в Центре общественного здоровья Комрата.

© Sputnik / Maxim Topal Теоретический лицей им. В. Мошкова, Чадыр-Лунга.

"По Комратскому району показатель составил 258,3 случая на 100.000 населения, в Чадыр-Лунгском районе – 199, в Вулканештском – 212,5 случаев. Это показатели "красной зоны" ковид-опасности. Боюсь, что в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться", - заявил директор ведомства Иван Хаста.

Это связано во многом с тем, что многие жители Молдовы не прислушиваются к рекомендациям врачей. Иван Хаста в очередной раз призвал граждан, особенно пожилого возраста, не покидать своих домов без лишней необходимости.

"Соблюдение социальной дистанции, ношение масок, частое мытье рук, обеззараживание поверхностей и проветривание помещений никто не отменял. Сопутствующим фактором становится понижение температуры воздуха, присоединение ОРВИ и вируса гриппа", - добавил Иван Хаста.

По данным Министерства здравоохранения Республики Молдова, с начала пандемии в стране зарегистрировано 98 418 инфицированных коронавирусом нового типа. Из них 80 882 выздоровели, 2169 скончались.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova