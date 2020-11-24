Госсекретарь Минздрава: хватит ли коек в больницах Молдовы в условиях пандемии

Так есть ли все-таки места в больницах республики для пациентов с коронавирусом нового типа, насколько готовы к лечению больных COVID-19 в тяжелом состоянии районные медучреждения, хватит ли лекарств до конца года, читайте в обзоре Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Ситуация с местами для пациентов с коронавирусом нового типа в больницах Молдовы под контролем. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявил госсекретарь Минздрава Александр Холостенко.

По его словам, число пациентов с COVID-19 в больницах может меняться изо дня в день. Так госслужащий прокомментировал заявление замглавы Управления здравоохранения при мэрии Кишинева Бориса Гылкэ, который накануне сообщил, что все койки в кишиневских больницах заняты.

"Скорее всего, господин Гылкэ в своем заявлении имел ввиду медучреждения, находящиеся непосредственно в муниципии Кишинев. Однако в столице есть и республиканские медучреждения, которые также принимают пациентов из Кишинева и всей республики. Ситуация под контролем. На данный момент места для пациентов есть", - уточнил госсекретарь.

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Как отметил собеседник, если по всей стране насчитывается порядка 3 700 коек для пациентов с коронавирусом, то они заняты примерно на 85%.

"Понятно, что ситуация в Кишиневе сложнее – этот процент выше. Однако мы не можем говорить о том, что у нас нет мест", - уточнил Холостенко.

Дополнительные койко-места

Госсектрарь напомнил, что с 20 октября выделили еще 60 дополнительных койко-мест в Республиканском наркологическом диспансере.

"Данное медучреждение уже принимает пациентов с коронавирусом. На этой неделе выделим еще 50 мест в Дерматологической больнице. В зависимости от того, как развивается ситуация ищем возможности найти дополнительные места. Ситуация в муниципии стабильная и контролируемая", - сказал госсекретарь.

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Ситуация в отделениях интенсивной терапии райбольниц

На вопрос о том, какова обстановка в отделениях для лечения пациентов с коронавирусом нового типа в районных больницах страны, собеседник отметил, что Минздрав предпринял ряд мер по отношению ко всей больничной системе. Речь идет об обеспечении медицинскими средствами и оборудованием, необходимыми для лечения больных COVID-19.

"Все отделения интенсивной терапии всех медучреждений страны готовы предоставлять медицинскую помощь пациентам с COVID-19 в случае ухудшения состояния. Конечно, не у всех районных учреждений есть современные системы, если больному нужна более серьезная помощь. В таким случаях пациентов переводят в Кишинев", - сказал Холостенко.

Хватит ли лекарств для лечения пациентов с COVID-19?

На вопрос о том, хватит ли до конца 2020 года препаратов для лечения граждан, у которых подтвердился коронавирус нового типа, госсекретарь Минздрава отметил, что Центр по публичным закупкам в здравоохранении приобрел необходимое число лекарств, медсредств и индивидуальных средств защиты с учетом заявок от каждого медикосанитарного учреждения страны.

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"Больницы получают медикаменты и средства на основе контрактов. Не было выявлено никаких нарушений, отклонений или затягивания процесса поставок", - отметил Холостенко.

Он уточнил, что в рамках проекта Всемирного банка закуплены в качестве резерва защитные средства, предназначенные для медучреждений.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

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Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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