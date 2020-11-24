16:53 24 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.47
  • USD17.19
  • RUB0.23
  • RON4.20
  • UAH0.61
Поиск
Медработник. Архивное фото

Госсекретарь Минздрава: хватит ли коек в больницах Молдовы в условиях пандемии

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (84)
75 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/05/31916028.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201124/32623139/gossekretar-minzdrava-khvatit-li-koyek-v-bolnitsakh-moldovy-v-usloviyakh-pandemii.html

Так есть ли все-таки места в больницах республики для пациентов с коронавирусом нового типа, насколько готовы к лечению больных COVID-19 в тяжелом состоянии районные медучреждения, хватит ли лекарств до конца года, читайте в обзоре Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Ситуация с местами для пациентов с коронавирусом нового типа в больницах Молдовы под контролем. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявил госсекретарь Минздрава Александр Холостенко. 

Елочная игрушка
© CC0 / Pixabay / Tyca
"Коронавирусные елки": быть ли в Кишиневе корпоративам, утренникам и концертам

По его словам, число пациентов с COVID-19 в больницах может меняться изо дня в день. Так госслужащий прокомментировал заявление замглавы Управления здравоохранения при мэрии Кишинева Бориса Гылкэ, который накануне сообщил, что все койки в кишиневских больницах заняты.

"Скорее всего, господин Гылкэ в своем заявлении имел ввиду медучреждения, находящиеся непосредственно в муниципии Кишинев. Однако в столице есть и республиканские медучреждения, которые также принимают пациентов из Кишинева и всей республики. Ситуация под контролем. На данный момент места для пациентов есть", - уточнил госсекретарь.

Премьер рассказал, хватит ли мест в больницах Молдовы в условиях пандемии COVID-19>>>

Как отметил собеседник, если по всей стране насчитывается порядка 3 700 коек для пациентов с коронавирусом, то они заняты примерно на 85%.

"Понятно, что ситуация в Кишиневе сложнее – этот процент выше. Однако мы не можем говорить о том, что у нас нет мест", - уточнил Холостенко.

Дополнительные койко-места

Госсектрарь напомнил, что с 20 октября выделили еще 60 дополнительных койко-мест в Республиканском наркологическом диспансере.

Владимир Односталко.
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Односталко: справляется ли медицина Молдовы со второй волной COVID-19

"Данное медучреждение уже принимает пациентов с коронавирусом. На этой неделе выделим еще 50 мест в Дерматологической больнице. В зависимости от того, как развивается ситуация ищем возможности найти дополнительные места. Ситуация в муниципии стабильная и контролируемая", - сказал госсекретарь.

Врач: открыть больничные места для зараженных COVID-19 можно, но кто будет работать>>>

Ситуация в отделениях интенсивной терапии райбольниц

На вопрос о том, какова обстановка в отделениях для лечения пациентов с коронавирусом нового типа в районных больницах страны, собеседник отметил, что Минздрав предпринял ряд мер по отношению ко всей больничной системе. Речь идет об обеспечении медицинскими средствами и оборудованием, необходимыми для лечения больных COVID-19.

Галина Кирьякова
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кирьякова: население зря расслабилось - COVID-19 существует

"Все отделения интенсивной терапии всех медучреждений страны готовы предоставлять медицинскую помощь пациентам с COVID-19 в случае ухудшения состояния. Конечно, не у всех районных учреждений есть современные системы, если больному нужна более серьезная помощь. В таким случаях пациентов переводят в Кишинев", - сказал Холостенко.

Хватит ли лекарств для лечения пациентов с COVID-19?

На вопрос о том, хватит ли до конца 2020 года препаратов для лечения граждан, у которых подтвердился коронавирус нового типа, госсекретарь Минздрава отметил, что Центр по публичным закупкам в здравоохранении приобрел необходимое число лекарств, медсредств и индивидуальных средств защиты с учетом заявок от каждого медикосанитарного учреждения страны.

Европе угрожает третья волна COVID-19: предупреждение ВОЗ>>>

"Больницы получают медикаменты и средства на основе контрактов. Не было выявлено никаких нарушений, отклонений или затягивания процесса поставок", - отметил Холостенко.

Тест на Covid-19
© Sputnik / Alexeï Maïchev
Вирусологи рассказали об ошибках при сдаче теста на COVID-19

Он уточнил, что в рамках проекта Всемирного банка закуплены в качестве резерва защитные средства, предназначенные для медучреждений.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Карантин шагает по Европе: нахлынула вторая волна коронавируса>>>

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (84)

По теме

Ионицэ: пандемия COVID-19 и молдавский бизнес - кто кого


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Проекция Семейного фото для саммита лидеров G20 на дворец Салва в Ат-Турайфе, Саудовская Аравия.
Фото - Саммит G20 прошел в новом формате
Владимир Путин рассказал, почему не поздравил Джо Байдена с победой на выборах.
Видео - Почему Путин не поздравил Джо Байдена с победой на выборах
Календарь праздничных и выходных дней в Молдове на 2021 год
Календарь рабочих и выходных дней в 2021 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться