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Осень

Когда листья жгут: вред здоровью и штрафы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201124/32623627/listya-zhgut-vred-zdorovyu-i-shtrafy.html

Специалисты предупреждают: уровень загрязнения воздуха в результате сжигания листьев достигает критической отметки и может негативно сказаться на здоровье граждан.

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. C приходом осени люди берутся за сжигание сухих опавших листьев -  как в городах, так и в селах Молдовы. Этот процесс продолжается практически до зимы.В эфире радио Sputnik Молдова эколог Анатолий Прохницкий обратил внимание на то, что такой процесс уничтожения палой листвы таит в себе опасность. 

Пробка
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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По его словам, вредные вещества, выделяемые в процессе горения, накапливаются в воздухе и на поверхности земли. Оксид углерода, диоксид серы, сажа, оксиды азота - наиболее токсичные и опасные органические соединения.

Все они могут вызвать различные отравления, поражение дыхательных путей, центральной нервной системы, слизистой глаз или серьезные заболевания.

"Это привычка людей - собирать листья и поджигать их, а затем они дышат этим загрязненным воздухом. Правильным решением было бы собрать листья, а затем использовать их в качестве удобрений. Мы часто покупаем различные химикаты, но мы не используем то, что нам предлагает природа", - рассказал Прохницкий.

Кроме того, действующее законодательство предусматривает штрафы за сжигание растительных отходов.

Согласно статье 154 молдавского Кодекса о правонарушениях, физические лица наказываются штрафом от 12 до 24 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества продолжительностью до 60 часов, а юридические лица - штрафом от 120 до 180 часов. 

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