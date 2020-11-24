Сюрпризы к новому году: к чему готовиться тем, кто хочет купить авто

В некоторых случаях налог на импорт старенького авто обойдется дороже, чем стоимость самого транспортного средства.

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Со следующего года в Молдове могут снять запрет на ввоз автомобилей старше 10 лет, однако акциз на такую машину будет расти пропорционально возрасту транспортного средства. Изменения вступят в силу, если их утвердят в парламенте страны. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил госсекретарь Минфина республики Дорел Норок.

По его словам, в проект налоговой политики, который министерство финансов предложило на публичные консультации, включена акцизная система, которая предполагает рост налога в зависимости от возраста автомобиля.

"Мы исключаем запреты на возраст машин, но благодаря налогу мы решим проблему окружающей среды и экологии. Таким образом, для машин в возрасте семи лет, акциз уже будет расти, а для авто старше 10 лет повышение будет еще существеннее", - уточнил Норок.

Такие меры предлагаются для того, как пояснил госсекретарь, чтобы стимулировать людей ввозить в страну машины поновее.

"Запрет (на импорт возрастных авто – ред.) снимается как для легковых автомобилей, так и для грузовиков, автобусов", - пояснил представитель Минфина.

В некоторых случаях акциз может составить 80-90% от стоимости автомобиля или даже превысить ее.

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"Все зависит от объема двигателя. Чем выше объем двигателя и возраст машины, тем больше растет сумма акциза на транспортное средство", - уточнил Норок.

На данный момент в Молдову запрещено ввозить автомобили старше 10 лет. Нет возможности импортировать автобусы вместимостью до 20 мест старше семи лет, автобусы старше 10 лет, тракторы сельскохозяйственные старше 12 лет, а также использованные автозапчасти.

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