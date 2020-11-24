В Приднестровье поступила новая партия российской вакцины от гриппа

Препарат предполагают распределить по медучреждениям региона, и сделать прививку можно будет бесплатно в поликлинике по месту жительства.

ТИРАСПОЛЬ, 24 ноя – Sputnik. В Приднестровье поступило еще 14 тысяч доз вакцины против гриппа. Неделю назад в регион была доставлена первая партия в 12 тысяч доз.

"Вакцина российская. Содержит в себе комбинацию трех штаммов вирусов – два типа А и один В, которые будут циркулировать в этом эпидемиологическом сезоне", - пояснили в Минздраве Приднестровья.

Первая партия вакцины была предназначена для социальных учреждений, медработников и наиболее подверженных риску заражения граждан.

Новая партия тоже охватит дополнительные группы риска – детей, пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями.

Как подчеркнули в ведомстве, при наличии препарата прививку сделают и тем, кто не входит в группу риска, но желает защитить себя от гриппа.

Как писал Sputnik ранее, препарат российского производства на практике показал высокую эффективностьо.

В ближайшее время вакцина будет распределена по медучреждениям Приднестровья. Сделать прививку можно бесплатно в поликлинике по месту жительства.

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