В Приднестровье поступила новая партия российской вакцины от гриппа

ТИРАСПОЛЬ, 24 ноя – Sputnik. В Приднестровье поступило еще 14 тысяч доз вакцины против гриппа. Неделю назад в регион была доставлена первая партия в 12 тысяч доз.
"Вакцина российская. Содержит в себе комбинацию трех штаммов вирусов – два типа А и один В, которые будут циркулировать в этом эпидемиологическом сезоне", - пояснили в Минздраве Приднестровья.
Первая партия вакцины была предназначена для социальных учреждений, медработников и наиболее подверженных риску заражения граждан.
Как подчеркнули в ведомстве, при наличии препарата прививку сделают и тем, кто не входит в группу риска, но желает защитить себя от гриппа.
Как писал Sputnik ранее, препарат российского производства на практике показал высокую эффективностьо.
В ближайшее время вакцина будет распределена по медучреждениям Приднестровья. Сделать прививку можно бесплатно в поликлинике по месту жительства.
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