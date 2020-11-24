Статус русского языка в Молдове дошел до парламента

Депутаты-социалисты предлагают вернуть русскому языку статус языка межнационального значения. О главной задаче и практическом значении законопроекта, перспективах этой инициативы в парламенте, а также о судьбе русскоязычных школ в республике, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Фракция Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) предлагает законодательно закрепить статус русского языка. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявил депутат Богдан Цырдя.

Инициатива зарегистрирована в парламенте. Ее должны рассмотреть на заседании законодательного органа.

"Главная задача законопроекта - вернуть русскому языку статус, который был аннулирован решением Конституционного суда от 2017 года, а именно статус языка межэтнического значения", - сказал Цырдя.

По его словам, практическое значение этого проекта заключается в том, чтобы все государственные чиновники по просьбе гражданина должны были ему обеспечивать перевод на русский язык - будь это судебный процесс или документ государственных органов.

"Безусловно нужно еще доработать впоследствии, изменять и дополнять другими нормативными актами, чтобы этот закон приобрел реальное многостороннее содержание. Но для нас сегодня важно – вернуть утраченные позиции, вернуть статус и дать хоть какое-то практическое содержание этому закону", - отметил депутат.

На вопрос о том, каковы шансы этой инициативы на то, чтобы за нее проголосовали в парламенте, Цырдя напомнил, что даже лидер партии PAS Майя Санду, которая одержала победу на выборах президента, заявляла, что сделает все, чтобы защитить права русскоязычных граждан.

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"Вот и посмотрим, как PAS, как DA и все остальные на деле защищают права более трети граждан страны. Хотя по-русски у нас в стране говорят за 80% населения", - добавил депутат.

История со статусом русского языка в Молдове

В Молдове у русского языка статус языка межнационального общения в стране.

Также особое место в культурном многообразии республики играют украинский, гагаузский и болгарский языки.

Однако в 2018 году Конституционный суд по запросу Либеральной партии постановил пересмотреть закон 1989 года, который закреплял за русским статус языка межнационального общения. Этот закон признали устаревшим, так как он был принят в МССР.

Судьба школ с преподаванием на русском языке

Представитель фракции PAS Владимир Боля в комментарии Sputnik заявил, что пока не успел ознакомиться с инициативой депутатов от фракции ПСРМ.

На вопрос о том, насколько вероятно претворение в жизнь предвыборных заявлений о том, что могут закрыться русские школы, парламентарий отметил, что "и молдавские, и европейские законы предусматривают в обязательном порядке возможность всех представителей нацменьшинств получать образование на родном языке".

"Никто эти законы менять не собирается, никто не собирается закрывать русские школы, гагаузские школы, нужно открывать, а не закрывать, школы с болгарским, украинским языком преподавания. Потому что в Молдове огромное число граждан, у некоторых из которых нет на сегодняшний момент возможности учиться на своем родном языке. Мы рассматриваем возможность открытия украинских школ и развивать украинский язык. И, конечно, гагаузский язык, потому что есть Гагаузская автономия", - уточнил Боля.

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