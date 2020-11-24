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Полигон отходов в Цынцаренах.

Судьба мусорного полигона в Цынцаренах: что решили столичные власти

© Photo : Primăria Municipiului Chişinău
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201124/32627746/sudba-poligona-v-tintareni-chto-reshili-v-munsovete.html

Проект "Тверды отходы Кишинева" получит дополнительное финансирование. Эти средства направят на обновление инфраструктуры коммуны, вблизи которой расположен объект, а также на обеспечение безопасности самой платформы.

КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Муниципальный совет Кишинэу одобрил во вторник на своем заседании соглашение о софинансировании проекта "Твердые отходы в Кишиневе", заключенного между Министерством финансов и столичной примэрией.

Очистные сооружения
© Sputnik / Сергей Пятаков
Цынцарены уже не будут прежними: с чего начались изменения

Документ предусматривает получение дополнительных средств за счет безвозвратного кредита в 9 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка.

Ранее муниципальный совет Кишинэу одобрил кредитный договор между M.П «Autosalubritate» и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму 9 миллионов евро и грант в размере 5 миллионов евро, предназначенные для тех же целей.

Столичная примэрия внесла вклад в финансовое обеспечение проекта в размере 7,96 миллионов евро, из них 1,5 миллионов уже инвестированы.

Планируемый объем работ:

  • рекультивация временного полигона на Чеканах;
  • обеспечение безопасности полигона в Цынаэренах в соответствии со стандартами ЕС;
  • инвестиции в обновление инфраструктуры коммуны Цынцарены;
  • обновление автопарка, а также инфраструктуры для вывоза мусора в городе;
  • модернизация сортировочной станции и установка линии отбора отдельно собираемого вторсырья.

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