Судьба мусорного полигона в Цынцаренах: что решили столичные власти

КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Муниципальный совет Кишинэу одобрил во вторник на своем заседании соглашение о софинансировании проекта "Твердые отходы в Кишиневе", заключенного между Министерством финансов и столичной примэрией.
Документ предусматривает получение дополнительных средств за счет безвозвратного кредита в 9 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка.
Ранее муниципальный совет Кишинэу одобрил кредитный договор между M.П «Autosalubritate» и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму 9 миллионов евро и грант в размере 5 миллионов евро, предназначенные для тех же целей.
Столичная примэрия внесла вклад в финансовое обеспечение проекта в размере 7,96 миллионов евро, из них 1,5 миллионов уже инвестированы.
Планируемый объем работ:
- рекультивация временного полигона на Чеканах;
- обеспечение безопасности полигона в Цынаэренах в соответствии со стандартами ЕС;
- инвестиции в обновление инфраструктуры коммуны Цынцарены;
- обновление автопарка, а также инфраструктуры для вывоза мусора в городе;
- модернизация сортировочной станции и установка линии отбора отдельно собираемого вторсырья.
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