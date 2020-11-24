Судьба мусорного полигона в Цынцаренах: что решили столичные власти

Проект "Тверды отходы Кишинева" получит дополнительное финансирование. Эти средства направят на обновление инфраструктуры коммуны, вблизи которой расположен объект, а также на обеспечение безопасности самой платформы.

КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Муниципальный совет Кишинэу одобрил во вторник на своем заседании соглашение о софинансировании проекта "Твердые отходы в Кишиневе", заключенного между Министерством финансов и столичной примэрией.

Документ предусматривает получение дополнительных средств за счет безвозвратного кредита в 9 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка.

Ранее муниципальный совет Кишинэу одобрил кредитный договор между M.П «Autosalubritate» и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму 9 миллионов евро и грант в размере 5 миллионов евро, предназначенные для тех же целей.

Столичная примэрия внесла вклад в финансовое обеспечение проекта в размере 7,96 миллионов евро, из них 1,5 миллионов уже инвестированы.

Планируемый объем работ:

рекультивация временного полигона на Чеканах;

обеспечение безопасности полигона в Цынаэренах в соответствии со стандартами ЕС;

инвестиции в обновление инфраструктуры коммуны Цынцарены;

обновление автопарка, а также инфраструктуры для вывоза мусора в городе;

модернизация сортировочной станции и установка линии отбора отдельно собираемого вторсырья.

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