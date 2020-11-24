Минздрав: в Молдове за сутки подтверждены 1215 случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 1215 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщил Минздрав во вторник вечером.

Сообщается о 9 эпизодах "импорта" инфекции — Германия, Израиль и Украина по два, Италия, Румыния, Турция — 1 случай.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 99 633.

За минувшие 24 часа проведены 2858 тестов, при этом первичных — 2523.

Коронавирус выявлен, в том числе, еще у 80 медработников: 34 врачей, 34 медсестер и 12 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находится 245 пациентов (из них 43 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 1453 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 82 335 человек.

Зафиксированы еще 19 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 2188.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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