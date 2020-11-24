Насколько критична ситуация в COVID-больницах: рассказывает врач

Находящиеся на первой линии врачи дошли до грани истощения, а мест в больницах практически не осталось. В то же время количество серьезно больных COVID-19 увеличивается. Об этом рассказывает врач, который борется с новым вирусом-убийцей.

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik, Александрина Киртоакэ. Пандемия COVID-19 затронула все сферы, и в первую очередь медицину. В настоящее время число людей, у которых диагностирован COVID-19, увеличивается день изо дня в день, и больницы с трудом справляются с наплывом пациентов. Врачи измучены и едва могут найти в себе силы бороться с новым коронавирусом, унесшим жизни тысяч.

Вероника Цугульски работает в муниципальной клинической больнице "Святой Архангел Михаил" заведующей отделением неотложной помощи. Она утверждает, что с каждым днем ​​ситуация становится все более напряженной, а в больнице не остается мест. Если количество заболевших продолжит расти, врачи не справятся.

Врач говорит, что опасается выхода ситуации из-под контроля и призывает людей быть более ответственными в отношении мер защиты.

"Ситуация крайне серьезная. Официально объявлено, что в больницах Кишинева нет свободных мест. У нас всего 270 мест, а пациентов — 280. В некоторых палатах они лежат на раскладушках, чтобы хоть как-то помочь с госпитализацией. (...) Почти все пациенты в крайне тяжелом состоянии. Около 90 процентов находятся в отделениях интенсивной терапии с двусторонней кислородзависимой пневмонией. Если до сих пор мы не боялись, то сейчас есть опасения, что мы не сможем помочь людям", — сказала собеседница.

По ее словам, если в первые месяцы пандемии в тяжелом состоянии находилось главным образом пожилые люди, то сейчас - и 20-летние пациенты.

"Есть пациенты, у которых нет сопутствующих заболеваний, но есть довольно тяжелая форма COVID, с поражением нескольких органов, с довольно выраженной дыхательной недостаточностью и ужасной пневмонией. Возраст не имеет значения, сопутствующие заболевания не имеют значения, больше ничего не имеет значения", — отметила завотделением.

За эти месяцы наблюдается множество симптомов, которые становятся все более разнообразными. Многие пациенты попадают в больницу с нарушениями центральной нервной системы, невыносимыми болями в животе и мигренями, повреждениями сердца и кожными высыпаниями.

Врач также говорит, что многие попадают в тяжелое состояние из-за того, что прибегают к самолечению. Потому, при появлении первых симптомов человеку следует обратиться к врачу и не применять другие препараты, кроме тех, которые рекомендованы специалистами.

Сезонный грипп и COVID-19 — чрезвычайно опасное сочетание. Оно может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Цугульски убеждена: когда у человека есть даже простой вирус, его иммунитет снижается, и он становится уязвимым для нового патогена.

"Если пациент заболевает COVID-19 и к нему добавляется сезонный грипп, ясно, что он останется без иммунитета, и тогда осложнения будут намного серьезнее, чем обычно. Поэтому очень важно соблюдать все эпидемиологические меры", — говорит заведующая отделением неотложной помощи.

Она отмечает, что очень высока вероятность того, что люди, которые уже переболели COVID-19, заразятся повторно, если не будут следовать рекомендациям эпидемиологов. Данные Всемирной организации здравоохранения показывают, что пациенты с легкой формой заболевания могут иметь иммунитет к новому вирусу до трех месяцев, а пациенты с более тяжелой формой — до семи месяцев. Даже в этом случае несоблюдение защитных мер может привести к повторному заражению, и у человека может развиться более тяжелая форма, чем в первый раз, говорит врач.

Пандемия коренным образом изменила жизнь врачей. Они уже несколько месяцев не видят своих родных и близких, вообще забыли о прогулках и отдыхе. По словам Цугульски, врачи непрерывно обучаются спасению жизней больных, и что для многих время, проведенное с семьей, стало роскошью.

"У нас, наверное, даже нет друзей. Наши друзья тоже забыли о нас. Мы никуда не ходим, просто на работу и домой, на несколько часов поправиться. Это очень сложно. Уверяю вас, что все мои коллеги никуда не ходят, потому что, в первую очередь, мы не можем подвергнуть опасности чью-то жизнь, но еще и потому, что сил больше ни на что не остается", — заключила руководитель отделения неотложной помощи городской клинической больницы Святого Архангела Михаила Вероника Цугульски.

По данным Минздрава, в стране COVID-19 заразились 99 633 человека. Умерли от осложнений на фоне коронавирусной инфекции 2188 пациентов, в то же время более 82 тысяч ранее госпитализированных успешно вылечились от болезни.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova