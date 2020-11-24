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Скорая помощь.

За неделю в "скорую помощь" обратились более 17 тысяч раз

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
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В результате 80 дорожно-транспортных происшествий в Молдове пострадали десятки человек, врачи "неотложки" также приняли шесть добольничных родов.

КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. В "скорую помощь" по итогам прошедшей недели чаще всего обращались люди с респираторными заболеваниями. А всего выездные бригады  в период с 16 по 23 ноября отреагировали на 17 076 вызовов.

По сообщению Службы доврачебной неотложной медицинской помощи, в больничные медицинские учреждения страны было доставлено 6585 пациентов, из них 5737 взрослых и 848 детей.

За этот период врачи "скорой" оказали первую помощь 3067 людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе 51 пациенту с острым коронарным синдромом. Неврологические неотложные состояния составили 2132 случая, из них 244 случая инсульта.

Медработник. Архивное фото
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
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По поводу полученных травм поступило за неделю 1187 обращений. В результате 57 дорожно-транспортных происшествий, произошедших на трассах страны, пострадали 80 человек. Впоследствии 65 пациентов были доставлены в отделения неотложной помощи больниц.

Кроме того, бригады "скорой помощи" приняли 6 добольничных родов, которые прошли без осложнений — в Кишиневе, районах Теленешты, Флорешты, Унгены и Единцы.

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Теги:
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