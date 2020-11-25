Что ждет молдавских автовладельцев в 2021 году - ответ Минфина

В Молдове предлагается изменить существующий механизм уплаты дорожного налога владельцами зарегистрированных в республике автотранспортных средств. Сбор предлагается включить в акцизы на нефтепродукты. Однако от этой идеи решили отказаться.

КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Минфин решил отказаться от идеи включения дорожного сбора в акцизы на нефтепродукты. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил госсекретарь ведомства Дорел Норок.

"Отказались от этой идеи в результате дискуссий с представителями всех ассоциаций бизнес-среды. В частности, речь идет о тех ассоциациях, которые представляют транспортные компании. Они внимательнее относились к этому предложению, потому что им пришлось бы платить больше", - сказал Норок.

По его мнению, сейчас перевозчики платят сравнительно низкие дорожные сборы.

"Поэтому включение (дорожных сборов) в акциз на нефтепродукты при том, что они использую дорожную инфраструктуру довольно в больших пропорциях, им предстояло бы платить больший налог. Поэтому, чтобы избежать давления на транспортников, а также с учетом, что не был подготовлен механизм компенсаций, отказались от этого предложения, и оно не было включено в проект", - пояснил госсекретарь.

На вопрос о том, были ли согласны с таким предложением сельхозпроизводители, Норок отметил, что с аграриями по этому вопросу также состоялись дискуссии. "Однако мы изначально предусмотрели механизм компенсаций для сельхозпроизводителей. Поэтому голос транспортников здесь оказался решающим", - уточнил представитель Минфина.

Таким образом, по итогам консультаций решено сохранить действующую систему взимания дорожных сборов. Сейчас размер дорожного налога зависит от технических характеристик транспортного средства, указанных в его регистрационном удостоверении, - тип и вес автомобиля, мощность двигателя, количество мест.

Молдавский кабмин на следующей неделе намерен утвердить и передать на рассмотрение в парламент проекты государственного бюджета, налогово-бюджетной политики, а также других бюджетов на 2021 год. По словам премьера Иона Кику, главный финансовый документ страны на 2021 год разработан с таким же подходом, что и в 2020-м, то есть - с учетом больших инвестиций в инфраструктуру и социальных выплат.

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