Движение на одной из улиц Кишинева перекроют на месяц

В столичной мэрии сообщили, что проезд станет невозможным в связи с ремонтом водопровода и переносом газовой магистрали.

КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Движение на кишиневских улицах 31 Августа и Иона Крянгэ, на участке между улицами Виссариона Белинского и Алба-Юлия, перекрыто с 24 ноября. Об этом сообщает мэрия столицы.

С 24 ноября по 20 декабря 2020 года будет приостановлено движение по одной стороне на улице Ион Крянгэ, на участке улиц Виссариона Белинского и Алба-Юлия, в связи с ремонтными работами и восстановлением водопроводной сети.

Также с 24 по 27 ноября 2020 года будет остановлено движение по улице 31 Августа в связи с проведением работ по переносу газопровода.

Водителям рекомендуется соблюдать временные дорожные знаки или объезжать территорию.

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