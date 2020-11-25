В Кишиневе проведут инвентаризацию платных парковок

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Специальная рабочая группа, созданная в Кишиневе, проведет к 31 декабря 2020 года инвентаризацию всех платных автостоянок, авторизация на эксплуатацию которых действительна или действовала в течение последних пяти лет. Об этом сообщили в мэрии столицы.

В случае необходимости рабочая группа потребует устранить несоответствия и проинформирует компетентные органы о платных автостоянках, которые работают без лицензии.

Вице-примар Кишинева Виктор Киронда подписал распоряжение об инвентаризации всех платных автостоянок. Чиновники планируют собрать информацию о стоимости услуг, деятельности, площади земли, принадлежащей экономическому агенту, соблюдению на местах положений проектной документации. Отчет по результатам инвентаризации будет подготовлен до 19 января 2021 года.

В мэрии также попросили граждан, которые установили дорожные знаки или механизмы для блокировки доступа к парковкам на общественной земле без согласия муниципалитета, демонтировать их до 1 декабря. В противном случае они будут демонтированы принудительно.

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