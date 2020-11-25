Сумрачные прогнозы: ресторанов и кафе в Молдове может стать еще меньше

В каком положении находится сектор HoReCa из-за пандемии коронавируса нового типа, какие предложения у рестораторов к властям для поддержки бизнеса, и сколько времени потребуется для восстановления этой отрасли, читайте в обзоре Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik, Александрина Киртоакэ. Предложение по снижению НДС с 15% до 12% для сектора HoReCa (рестораны, отели, развлекательные заведения) – незначительная помощь, исходя из зарегистрированных потерь в результате пандемии COVID-19. Об этом в комментарии Sputnik заявила председатель Национальной ассоциации ресторанов и развлекательных заведений Анета Засавицки.

По ее словам, с начала пандемии сектор HoReCa не получил никакой помощи со стороны властей. Более того, возможность снижения НДС до 12% обсуждалась с представителями правительства еще в начале февраля, когда в Молдове еще не планировалось даже вводить чрезвычайное положение.

"Эта мера не удивляет, но приветствуется… Если мы говорим о периоде до пандемии, то эта мера приветствуется… Но если речь идет о текущей ситуации, то эта мера, к сожалению, позволит нам какое-то время оставаться на плаву, без прибыли, но не очень долго", - считает Засавицки.

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Она обратила внимание, что ситуация в секторе HoReCa далеко не радужная - заведения держатся практически на нулевой отметке, денег хватает только на то, чтобы покрывать расходы и платить зарплаты.

"Порядка 25-30% заведений уже закрылись и, думаю, к концу года нас ждет закрытие еще порядка 20%. То есть в общей сложности мы останемся без 50-60% заведений", - отметила собеседница.

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Предложения рестораторов

Председатель Национальной ассоциации ресторанов и развлекательных заведений надеется, что возможность снижения НДС для HoReCa станет первым шагом со стороны властей. По ее словам, владельцы заведений попали в крайне незавидное положение, потому что они не могут даже получить кредиты. Причина в том, что у банков нет уверенности в том, что представители такого бизнеса смогут вернуть деньги.

Засавицки предлагает властями утвердить ряд мер по поддержке сектора, к примеру, утвердить субсидии на заработную плату, понизить ставку НДС до 0% до улучшения эпидемиологической ситуации в стране.

"Когда говорим об ограничениях, которые сокращают наш потенциал в сфере услуг на 40-50%, очевидно, что у нас нет возможности платить те же налоги, что и до пандемии. Считаем, что эти сборы должны быть пропорциональны ограничениям", - отметила председатель Национальной ассоциации ресторанов и развлекательных заведений.

Сколько времени нужно для восстановления отрасли

Из-за пандемии сектору HoReCa придется восстанавливаться не один год. Об этом в эфире радиостудии Sputnik заявил экономический эксперт Роман Киркэ.

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По его словам, несмотря на то, что сокращение НДС стимулирует, это не может полностью восстановить сектор.

"Можно считать это пилотным проектом. Если за счет снижения косвенного налогообложения, в данном случае НДС, отрасль может быть возрождена, считаю, что пересмотр НДС должен применяться и ко многим другим секторам", - сказал Киркэ.

Предложение по снижению НДС с 15% до 12% для сектора HoReCa включено в проект налогово-бюджетной политики на 2021 год. Изменение вступит в силу если его утвердит парламент.

К слову, правительство Майи Санду летом 2019 года решило повысить НДС для HoReCa с 10% до 20%. Из-за пандемии и действовавшего в стране чрезвычайного положения кабмин под руководством Иона Кику снизил порог до 15%.

Молдавский кабмин на следующей неделе намерен утвердить и передать на рассмотрение в парламент проекты государственного бюджета, налогово-бюджетной политики, а также других бюджетов на 2021 год. По словам премьера Иона Кику, главный финансовый документ страны на 2021 год разработан с таким же подходом, что и в 2020-м, то есть - с учетом больших инвестиций в инфраструктуру и социальных выплат.

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