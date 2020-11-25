Покупка 100 автобусов для Кишинева откладывается: в чем причина

Мэрии Кишинева придется пересмотреть результаты конкурса по выбору компании-производителя машин для столичного автобусного парка.

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Национальное агентство по рассмотрению жалоб (ANSC) приняло апелляции участников процедуры закупки 100 автобусов для кишиневского муниципального автобусного парка и отменило решение, благодаря которому турецкая компания Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret AŞ была признана победителем конкурса.

ANSC установило, что гарантия исполнения обязательств, предоставленная победителем конкурса, не соответствовала необходимым требованиям. В агентстве отметили, что предоставление новой гарантии, одобренное властями, выходит за рамки действующего законодательства.

Согласно решению ANSC, примэрия Кишинева должна в течение 15 дней пересмотреть заявки Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii Ticaret и BMC Otomotiv Sanazi ve Ticaret с учетом замечаний агентства и в течение трех дней уведомить ANSC о принятом решении.

Напомним, конкурс по закупке 100 автобусов для Кишинева завершился в сентябре. На эти цели выделены 270 миллионов леев.

В конкурсе участвовали четыре компании: МАЗ (Беларусь), BMC (Румыния), ISUZU Anadolu (Турция) и OTOKAR (Турция).

"Я хочу, чтобы жители Кишинева как можно скорее получили новый транспорт, чтобы были наконец устранены проблемы, существовавшие годами", – комментировал тогда ситуацию мэр Ион Чебан.

В январе прошлого года столичная мэрия уже приобрела 30 автобусов марки ISUZU Anadolu.

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