14:56 25 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.42
  • USD17.20
  • RUB0.23
  • RON4.19
  • UAH0.61
Поиск
Автобусы ISUZU

Покупка 100 автобусов для Кишинева откладывается: в чем причина

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
События Кишинева (110)
104 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0b/19/32638038.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201125/32637296/pokupka-100-avtobusov-dlya-kishineva-otkladyvaetsya-v-chem-delo.html

Мэрии Кишинева придется пересмотреть результаты конкурса по выбору компании-производителя машин для столичного автобусного парка.

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Национальное агентство по рассмотрению жалоб (ANSC) приняло апелляции участников процедуры закупки 100 автобусов для кишиневского муниципального автобусного парка и отменило решение, благодаря которому турецкая компания Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret AŞ была признана победителем конкурса.

Ион Чебан
© Sputnik / Osmatesco
Чебан: скоро Кишинев будет полностью оснащен автобусами и троллейбусами

ANSC установило, что гарантия исполнения обязательств, предоставленная победителем конкурса, не соответствовала необходимым требованиям. В агентстве отметили, что предоставление новой гарантии, одобренное властями, выходит за рамки действующего законодательства.

Согласно решению ANSC, примэрия Кишинева должна в течение 15 дней пересмотреть заявки Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii Ticaret и BMC Otomotiv Sanazi ve Ticaret с учетом замечаний агентства и в течение трех дней уведомить ANSC о принятом решении.

Напомним, конкурс по закупке 100 автобусов для Кишинева завершился в сентябре. На эти цели выделены 270 миллионов леев.

В конкурсе участвовали четыре компании: МАЗ (Беларусь), BMC (Румыния), ISUZU Anadolu (Турция) и OTOKAR (Турция).

"Я хочу, чтобы жители Кишинева как можно скорее получили новый транспорт, чтобы были наконец устранены проблемы, существовавшие годами", – комментировал тогда ситуацию мэр Ион Чебан. 

В январе прошлого года столичная мэрия уже приобрела 30 автобусов марки ISUZU Anadolu. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
События Кишинева (110)

По теме

Какие новые автобусы появятся на улицах Кишинева - мэр города дал ответ
МИД Молдовы прокомментировал ДТП с участием автобуса Кишинев-Москва на Украине
В Варнице попытались перекрыть движение рейсовым автобусам - видео


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Ракета Чанчжэн-5 с лунным зондом Чанъэ-5 взлетает с космодрома Вэньчан, Китай.
Фото – Лунная миссия Китая: запуск тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5"
Работы на годы вперед: российские саперы в Нагорном Карабахе.
Работы на годы вперед: российские саперы в Нагорном Карабахе
Календарь праздничных и выходных дней в Молдове на 2021 год
Календарь рабочих и выходных дней в 2021 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться