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Премьер-министр Ион Кику выступил на форуме Moldova Business Week 2020/

Молдавский премьер высказался о кибербезопасности

© Photo : Facebook / Invest Moldova
Общество
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Sputnik Молдова
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По мнению молдавского премьера, пандемия COVID-19 еще раз подтвердила необходимость укрепления мер и программ по защите данных и информации.

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Глава молдавского кабмина Ион Кику заявил, что обеспечение кибербезопасности - один из главных приоритетов в повестке правительства республики.

"Пандемия COVID-19 оставила свой глобальный след во всех сферах повседневной жизни. Этот кризис продолжает испытывать пределы возможностей таких систем, как, например, медицинская или экономическая, подчеркивая роль, которую играют технологии", - заявил Кику в рамках конференции Moldova Cyber ​​Week 2020.

По его словам, "построение информационного общества, доступного для всех граждан, является императивом". "Чтобы адекватно реагировать на трудности, вызванные кризисом пандемии, мы учимся еще больше ценить преимущества цифровизации", - отметил Кику.

Владимир Ульянов
© Photo : Российская служба ИТ-новостей ITRN
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Премьер подчеркнул важность разработки безопасного, устойчивого и защищенного киберпространства.

Он обратил внимание, что пандемия еще раз подтвердила необходимость укрепления мер и программ по защите данных и информации как на государственном и частном уровнях, так и среди граждан в целом.

"Поэтому обеспечение кибербезопасности - один из главных приоритетов в повестке правительства Молдовы. Наша страна находится в постоянном процессе укрепления кибербезопасности на национальном уровне", - уточнил премьер.

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По его словам, необходимо развивать культуру кибербезопасности через образование, профессиональную подготовку и исследования, государственно-частное партнерство, механизмы сотрудничества на региональном, европейском и международном уровнях.

Соцсети.
© CC0 / Pixabay / 27707
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"Развитие систем и средств по предотвращению рисков позволит обеспечить производительность и эффективность в снижении отрицательного влияния киберпреступлений и кибератак. Более того, Молдова гармонизировала нормативные акты на национальном уровне, касающиеся специфических действий по кибербезопасности. Это напрямую внесет вклад в экономический рост путем поддержки стабильности, доверия и безопасности единого цифрового рынка", - отметил Кику.

Глава кабмина считает, что это внесет положительный вклад в прочное экономическое развитие на национальном уровне, а также позволит присоединиться к развитию проектов в области кибербезопасности, зарегистрированны[ на международном уровне.

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Конференция Moldova Cyber ​​Week 2020 проходит с 25 по 27 ноября. Мероприятие организовано в стране восьмой раз, правда в этом году дискуссии проводятся в онлайн формате.

Конференция проходит под патронатом правительства, соорганизаторами выступают Служба информационных технологий и кибербезопасности совместно с Техническим университетом Молдовы при поддержке Международного союза связи и Совета Европы.

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