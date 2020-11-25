Молдавский премьер высказался о кибербезопасности

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Глава молдавского кабмина Ион Кику заявил, что обеспечение кибербезопасности - один из главных приоритетов в повестке правительства республики.
"Пандемия COVID-19 оставила свой глобальный след во всех сферах повседневной жизни. Этот кризис продолжает испытывать пределы возможностей таких систем, как, например, медицинская или экономическая, подчеркивая роль, которую играют технологии", - заявил Кику в рамках конференции Moldova Cyber Week 2020.
По его словам, "построение информационного общества, доступного для всех граждан, является императивом". "Чтобы адекватно реагировать на трудности, вызванные кризисом пандемии, мы учимся еще больше ценить преимущества цифровизации", - отметил Кику.
Премьер подчеркнул важность разработки безопасного, устойчивого и защищенного киберпространства.
Он обратил внимание, что пандемия еще раз подтвердила необходимость укрепления мер и программ по защите данных и информации как на государственном и частном уровнях, так и среди граждан в целом.
"Поэтому обеспечение кибербезопасности - один из главных приоритетов в повестке правительства Молдовы. Наша страна находится в постоянном процессе укрепления кибербезопасности на национальном уровне", - уточнил премьер.
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По его словам, необходимо развивать культуру кибербезопасности через образование, профессиональную подготовку и исследования, государственно-частное партнерство, механизмы сотрудничества на региональном, европейском и международном уровнях.
"Развитие систем и средств по предотвращению рисков позволит обеспечить производительность и эффективность в снижении отрицательного влияния киберпреступлений и кибератак. Более того, Молдова гармонизировала нормативные акты на национальном уровне, касающиеся специфических действий по кибербезопасности. Это напрямую внесет вклад в экономический рост путем поддержки стабильности, доверия и безопасности единого цифрового рынка", - отметил Кику.
Глава кабмина считает, что это внесет положительный вклад в прочное экономическое развитие на национальном уровне, а также позволит присоединиться к развитию проектов в области кибербезопасности, зарегистрированны[ на международном уровне.
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Конференция Moldova Cyber Week 2020 проходит с 25 по 27 ноября. Мероприятие организовано в стране восьмой раз, правда в этом году дискуссии проводятся в онлайн формате.
Конференция проходит под патронатом правительства, соорганизаторами выступают Служба информационных технологий и кибербезопасности совместно с Техническим университетом Молдовы при поддержке Международного союза связи и Совета Европы.
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