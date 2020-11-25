Умер историк Сергей Назария

Исследователь создал себе имя не только в Молдове, но и за пределами. В январе 2015 года президент России Владимир Путин вручил ему Орден Дружбы.

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Известный молдавский ученый, доктор хабилитат истории Сергей Назария умер после тяжелой и продолжительной болезни. Об этом на своей странице в социальной сети сообщило представительство Россотрудничества в Молдове.

В 2015 году у исследователя диагностировали онкозаболевание. В 2018 году был организован сбор средств для оплаты зарубежного лечения. В сентябре 2020 года ему исполнилось 62 года.

Назария был преподавателем Института международных отношений Молдовы, специалистом по периоду Второй мировой войны, автором ряда объемных научных монографий, посвященных роли молдаван и уроженцев Молдовы в Великой Отечественной войне, а также Холокосту в Молдове и Одесской области, Бессарабии межвоенного периода, советско-румынским отношениям, борьбе СССР и других стран против фашизма.

Автор около 260 научных работ, кавалер российского Ордена Дружбы.

Назария был частым гостем круглых столов, пресс-конференций и видеомостов, организованных Sputnik Молдова.

© Sputnik / Miroslav Rotari Сергей Назария.

В беседах с корреспондентами агентства Сергей Михайлович всегда давал хоть и резкую, но крайне объективную оценку происходящего в Молдове и за ее пределами в вопросах политики и геополитики.

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