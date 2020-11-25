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Кардиологи.

В Приднестровье собираются создать медцентр на иностранные средства

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201125/32639353/v-pridnestrove-sobirayutsya-sozdat-medtsentr-na-inostrannye-sredstva.html

Необходимость в таком центре назрела давно, так как с каждым годом увеличивается число пациентов, которых приходится на бюджетные средства отправлять на лечение за рубеж из-за отсутствия соответствующих услуг на территории региона.

ТИРАСПОЛЬ, 25 ноя – Sputnik. В Приднестровье намереваются открыть центр, осуществляющий на месте специализированные хирургические вмешательства, которые не проводятся на данный момент в Левобережье. Переговоры по этому поводу с иностранной клиникой ведут представители исполнительной власти.

"В этот четверг, 26 ноября, группа специалистов прибудет в Тирасполь, чтобы изучить имеющиеся мощности, где можно развернуть такой центр и обсудить детали предстоящего проекта", - пояснили в правительственной пресс-службе.

При Минздраве действует состоящая из профильных специалистов комиссия, уполномоченная направлять граждан на обследование, консультацию и лечение за пределы региона.

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© Sputnik / Vitaly Ankov
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Как отметила глава Минздрава Кристина Албул, растет потребность в кардиопомощи.

"С августа, с начала реализации проекта по лечению острого коронарного синдрома, по декабрь 2019 года 149 нуждающимся была оказана высокотехнологичная кардиопомощь за пределами Приднестровья. В этом году в иностранные кардиоклиники поступило 256 приднестровцев", - пояснила она.

В 2020 году из бюджета были профинансированы расходы на эндопротезирование и оказание онкологической помощи за рубежом. Также средства пошли на компенсацию расходов пациентам, нуждающимся в гемодиализе, за проезд к пункту оказания помощи, и на оплату услуги МРТ по направлению врача.

По словам главы исполнительной власти Приднестровья Александра Мартынова, по сравнению с предыдущими годами смертность в регионе уменьшается в динамике.

"По мнению экспертов-медиков, во многом это связано с действием этих программ, то есть это результат, который можно увидеть в цифрах. Также очень много положительных отзывов от наших граждан. Это программы, которые спасают жизни и уберегают человека от инвалидности", - пояснил он.

За девять месяцев 2020 года в зарубежные клиники за счет бюджета региона были направлены 405 человек, 348 взрослых и 57 детей. В денежном выражении помощь составила 11,5 миллиона приднестровских рублей (что практически эквивалентно сумме в молдавских леях).

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Теги:
медицинский центр, лечение, Приднестровье


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