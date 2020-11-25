18:53 25 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.42
  • USD17.20
  • RUB0.23
  • RON4.19
  • UAH0.61
Поиск
Павел Войку.

Судьба проекта вотума недоверия главе МВД Молдовы: что ждет Павла Войку

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
19510
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201125/32639854/sudba-proekta-votuma-nedoveriya-glave-mvd-moldovy-chto-zhdet-pavla-voyku.html

Инициатива Платформы DA и PAS прошла через парламентскую комиссию, после чего, согласно процедуре, должна быть рассмотрена на пленарном заседании законодательного органа.

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Проект простого вотума недоверия главе МВД Молдовы Павлу Войку получил заключение со стороны парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку.

Павел Войку
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
В парламенте представили вотум недоверия главе МВД

Согласно регламенту высшего законодательного органа, простой вотум недоверия выдвигается на обсуждение в рамках пленарного заседания парламента лишь в том случае, если есть заключение профильной комиссии. На формулирование позиции у членов комиссии есть семь рабочих дней с момента подачи соответствующего проекта.

Обсуждение на пленарном заседании законодательного органа назначается постоянным бюро в течение 14 дней с момента подачи инициативы о вотуме недоверия.

Депутаты фракций Платформы DA и PAS выдвинули 19 ноября в парламенте простой вотум недоверия министру внутренних дел Павлу Войку.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

МВД: Злоумышленники осуществили кибератаку на телефоны сотрудников ведомства


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Ракета Чанчжэн-5 с лунным зондом Чанъэ-5 взлетает с космодрома Вэньчан, Китай.
Фото – Лунная миссия Китая: запуск тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5"
Российские миротворцы следят за безопасностью в Лачинском коридоре.
Видео - Российские миротворцы следят за безопасностью в Лачинском коридоре
Календарь праздничных и выходных дней в Молдове на 2021 год
Календарь рабочих и выходных дней в 2021 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться