Судьба проекта вотума недоверия главе МВД Молдовы: что ждет Павла Войку

Инициатива Платформы DA и PAS прошла через парламентскую комиссию, после чего, согласно процедуре, должна быть рассмотрена на пленарном заседании законодательного органа.

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Проект простого вотума недоверия главе МВД Молдовы Павлу Войку получил заключение со стороны парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку.

Согласно регламенту высшего законодательного органа, простой вотум недоверия выдвигается на обсуждение в рамках пленарного заседания парламента лишь в том случае, если есть заключение профильной комиссии. На формулирование позиции у членов комиссии есть семь рабочих дней с момента подачи соответствующего проекта.

Обсуждение на пленарном заседании законодательного органа назначается постоянным бюро в течение 14 дней с момента подачи инициативы о вотуме недоверия.

Депутаты фракций Платформы DA и PAS выдвинули 19 ноября в парламенте простой вотум недоверия министру внутренних дел Павлу Войку.

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