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В стационаре для больных COVID-19.

Минздрав: в Молдове за сутки подтверждены 1570 случаев COVID-19

© Sputnik / Tatiana Makeeva
Общество
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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (92)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201125/32641600/minzdrav-v-moldove-za-sutki-podtverzhdeny-1570-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 101 203.

КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 1570 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом заявил Минздрав в среду вечером.

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Сообщается о 6 эпизодах "импорта" инфекции — из Чехии, Франции и России.

Общее число зарегистрированных заражений в стране перешагнуло стотысячный порог и достигло 101 203.

За минувшие 24 часа проведены 3968 тестов, при этом первичных — 3549.

Коронавирус выявлен, в том числе, еще у 96 медработников: 33 врачей, 48 медсестер и 15 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находится 252 пациента (из них 45 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписаны 1454 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент — 83 789 человек.

Зафиксирован еще 21 летальный исход, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 2209.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (92)

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Теги:
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