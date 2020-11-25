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Здание парламента.

В парламенте Молдовы намерены продвигать проект о статусе русского языка

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201125/32643309/v-parlamente-moldovy-namereny-prodvigat-proekt-o-statuse-russkogo-yazyka.html

Во фракции молдавских социалистов обозначили приоритеты в работе ближайших заседаний законодательного органа.

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Фракция Партии социалистов Республики Молдова намерена продвигать законопроект о придании русскому языку статуса языка межнационального общения, настаивать на утверждении инициативы о переводе инструкций к лекарствам на русский язык. Эти и другие приоритеты в работе обсудили члены фракции на заседании в среду.

"Мы также будем продвигать законопроект о придании русскому языку статуса языка межнационального общения, как это было до недавних пор. Мы будем настаивать на утверждении инициативы, в соответствии с которой вкладыши-инструкции к лекарствам должны быть и на русском языке", - отметили в ПСРМ.

Там также подчеркнули, что намерены поддержать поправки к Кодексу радио и телевидения, чтобы внести больше ясности в работу вещательных компаний, в том числе путем адаптации закона к стратегии национальной безопасности.

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Депутаты социалисты также обсудили предложения Минфина по налогово-бюджетной политике и госбюджету.

В заседании фракции принял участие и действующий президент Молдовы Игорь Додон.

"Приветствовал тот факт, что депутаты-социалисты решили поддержать проекты в области бюджетно-налоговой политики и законопроект о государственном бюджете - в частности, положения, направленные на улучшение жизни граждан Молдовы. Мы были единодушны в том, что бюджет следующего года должен быть социально ориентированным, а инвестиции в инфраструктуру необходимо продолжить", - написал по итогам заседания Додон на своей странице в Facebook.

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Глава государства также приветствовал решение социалистов поддержать принятие пакета законов об АТО Гагаузия; законопроект, придающий русскому языку статус языка межнационального общения; инициативу по выпуску инструкций к лекарствам на русском языке.

Фракция социалистов самая большая в молдавском парламенте. Ей принадлежит 37 мандатов из 101.

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