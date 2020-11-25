Ион Кику: работаем над списком действий по управлению эпидситуацией

Новый перечень мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции будет рассмотрен в пятницу, сообщил премьер-министр.

КИШИНЕВ, 25 ноя — Sputnik. Правительство работает над списком действий по управлению эпидемиологической ситуацией. Об этом премьер-министр Ион Кику заявил во время встречи с Саймоном Спрингеттом, постоянным координатором ООН в нашей стране, и Игорем Поканевичем, главой офиса Всемирной организации здравоохранения в Молдове. На встрече также присутствовала министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

"Мы хотим рассмотреть дополнительные меры для стабилизации ситуации с пандемией. В пятницу, 27 ноября, мы обсудим их на заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья и примем соответствующие решения", - сказал глава кабмина.

Он подчеркнул, что власти принимают все меры для увеличения пропускной способности медицинской системы, однако тенденции с распространением вируса вызывают беспокойство.

Поканевич заверил, что Молдова в скором времени получит партию медицинского оборудования из Евросоюза, в том числе 40 аппаратов ИВЛ.

Стороны обсудили вопрос о поставках Молдове вакцины от COVID-19. Глава представительства ВОЗ сообщил, что через несколько недель у него будет конкретная информация по этому поводу. Учитывая производственные мощности, первых партий вакцин будет достаточно, чтобы охватить около 30 процентов населения Молдовы.

Напомним, что сегодня в Молдове был преодолен стотысячный рубеж по числу жителей нашей страны, инфицированных коронавирусом.

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