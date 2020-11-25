22:20 25 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.42
  • USD17.20
  • RUB0.23
  • RON4.19
  • UAH0.61
Поиск
Ион Кику.

Ион Кику: работаем над списком действий по управлению эпидситуацией

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (95)
182 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0b/0f/32464884.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201125/32643533/ion-kiku-rabotaem-nad-spiskom-dejstvij-po-upravleniyu-epidsituaciej.html

Новый перечень мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции будет рассмотрен в пятницу, сообщил премьер-министр.

КИШИНЕВ, 25 ноя — Sputnik. Правительство работает над списком действий по управлению эпидемиологической ситуацией. Об этом премьер-министр Ион Кику заявил во время встречи с Саймоном Спрингеттом, постоянным координатором ООН в нашей стране, и Игорем Поканевичем, главой офиса Всемирной организации здравоохранения в Молдове. На встрече также присутствовала министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

"Мы хотим рассмотреть дополнительные меры для стабилизации ситуации с пандемией. В пятницу, 27 ноября, мы обсудим их на заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья и примем соответствующие решения", - сказал глава кабмина.

Он подчеркнул, что власти принимают все меры для увеличения пропускной способности медицинской системы, однако тенденции с распространением вируса вызывают беспокойство.

Венгрия первой в ЕС получила российскую вакцину от коронавируса “Спутник V”.
© Ruptly
Венгрия первой в ЕС получила российскую вакцину от коронавируса “Спутник V”

Поканевич заверил, что Молдова в скором времени получит партию медицинского оборудования из Евросоюза, в том числе 40 аппаратов ИВЛ.

Стороны обсудили вопрос о поставках Молдове вакцины от COVID-19. Глава представительства ВОЗ сообщил, что через несколько недель у него будет конкретная информация по этому поводу. Учитывая производственные мощности, первых партий вакцин будет достаточно, чтобы охватить около 30 процентов населения Молдовы.

Напомним, что сегодня в Молдове был преодолен стотысячный рубеж по числу жителей нашей страны, инфицированных коронавирусом.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (95)

По теме

Врач: открыть больничные места для зараженных COVID-19 можно, но кто будет работать
Премьер рассказал, хватит ли мест в больницах Молдовы в условиях пандемии COVID-19
Сумрачные прогнозы: ресторанов и кафе в Молдове может стать еще меньше
Теги:
Ион Кику


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Ракета Чанчжэн-5 с лунным зондом Чанъэ-5 взлетает с космодрома Вэньчан, Китай.
Фото – Лунная миссия Китая: запуск тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5"
Российские моряки остановили американское вторжение: провокация в заливе Петра Великого
Российские моряки остановили американское вторжение: провокация в заливе Петра Великого
Календарь праздничных и выходных дней в Молдове на 2021 год
Календарь рабочих и выходных дней в 2021 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться