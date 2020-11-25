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Биологическая опасность.

COVID-"самоволка": в Приднестровье два пациента покинули госпиталь, "чтобы прогуляться"  

© Sputnik / Александр Гальперин
Общество
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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (95)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201125/32643823/covid-dezertiry-v-pridnestrove-dva-patsienta-samovolno-ushli-iz-gospitalya.html

В правоохранительном ведомстве рассказали о том, что пациенты заранее были осведомлены о правилах пребывания в госпитале и знали, что им грозит за их несоблюдение.

ТИРАСПОЛЬ, 25 ноя – Sputnik. Из санатория-профилактория "Солнечный" в Слободзейском районе, на базе которого развернут инфекционный COVID-госпиталь, ушли на прогулку два пациента, нарушив правила пребывания в инфекционном центре. За самовольное оставление места временной изоляции мужчинам грозит штраф в размере до 5257 приднестровских рублей (что эквивалентно сумме в молдавских леях) или админарест до 15 суток.

"Находящимся на излечении разрешено выходить на прогулку. Территорию внутреннего двора оградили специальной лентой, за нее ковид-положительным постояльцам выходить запрещено. Об этих правилах и ответственности за их нарушение пациентам "Солнечного" известно", - отметили в МВД Приднестровья.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что мужчины 58 и 48 лет вышли подышать свежим воздухом. Воспользовавшись моментом, когда охранник отлучился, – пошел открывать ворота машине скорой помощи, – нарушители разорвали оградительную ленту и направились за территорию профилактория.

Отделение интенсивной терапии.
© Photo : Facebook / Gabriela Firea
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После продолжили прогулку вдоль сбросного канала Молдавской ГРЭС. Когда они возвращались в корпус, попали в поле зрения охранника. Тот и сообщил о происшествии.

Оба нарушителя – малосимптомные пациенты, в госпитале находятся несколько дней. На этой неделе у них планово должны взять биоматериал на контрольный тест. Если результат будет отрицательным, мужчин выпишут.

А уже после этого им обоим предстоит ответить за нарушение закона.

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (95)

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Теги:
госпиталь, Приднестровье


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