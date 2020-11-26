Десять лет с кондуктором: в Кишиневе буксует система электронных билетов

Мэр Кишинева Ион Чебан анонсировал старт пилотного проекта по внедрению в столичную сеть городского транспорта электронной системы оплаты проезда. По словам градоначальника, тестирование должно завершиться не позднее середины будущего года.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Между тем, сегодня в пору отмечать "юбилей" многострадальной системы E-ticket в Молдове - ровно десять лет подряд ею тщетно пытаются оснастить кишиневские троллейбусы и автобусы.

Невезучий проект

Какое-то странное, хроническое "невезение" сопутствует проекту электронной системы оплаты, как только за его обсуждение принимается столичный муниципальный совет.

В ноябре 2010 года кишиневская примэрия подписала контракт стоимостью 13 миллионов евро с Европейским банком реконструкции и развития, а также Европейским инвестиционным банком о предоставлении городу кредита на покупку 102 белорусских троллейбусов. При этом внедрение системы электронного билетирования в общественном транспорте Кишинева было одним из основных требований иностранных инвесторов в рамках контракта. Город в итоге троллейбусы получил, а вот их пассажиры по сей день покупают у кондукторов старые добрые бумажные билеты.

Так, в течение лишь одного 2014 года вопрос внедрения электронных билетов обсуждался пять раз и столько же раз был мунсоветниками отклонен. Формально, возражение тогда вызывала перспектива роста цены одноразового билета, увеличение стоимости абонемента для пенсионеров и необходимость по новой трудоустраивать более полутысячи кондукторов и контролеров.

В конце 2017 года решение, наконец, было принято, назначены сроки реализации – до конца следующего, 2018 года. И вновь ничего сделано не было. Муниципальный советник Никита Цуркан тогда прямо обвинил руководство примэрии, управления электротранспорта и автобусного парка №2 в откровенном саботаже, нежелании внедрять электронные билеты, поскольку "им невыгодно, чтобы доходы общественного транспорта стали прозрачными". Также, как утверждал Цуркан, по ходу дела бесследно исчез миллион леев, выделенный на тестовые испытания электронной системы оплаты...

Тем не менее, в начале прошлого года был объявлен тендер в поисках компании, способной на приемлемых условиях установить систему E-ticket в столичном общественном транспорте. Однако уже в июле конкурс был аннулирован – не удалось даже создать рабочую группу. Вдобавок тогдашний мэр Киртоакэ обвинил вице-примара Грозаву и советника Киронду в фальсификации требований к проведению тендера. И все это, разумеется, под неизменные мантры городских властей о необходимости перехода "на новый качественный уровень развития городского транспорта".

"Бумага" все стерпит, E-ticket - нет

А еще в прошлом году в столичной "епархии" общественного транспорта разразился тихий скандал. Оказалось, что только за предшествовавшие 12 месяцев в Кишиневе было изъято более четырех тысяч фальшивых проездных документов, более двадцати раз кондукторов ловили за руку на продаже поддельных билетов.

В самом деле, "бумага" по-прежнему открывает весьма заманчивые возможности для вороватых работников общественного транспорта. Как показывают выявленные случаи, билет можно не отдавать пассажиру автобуса, взяв, скажем, два лея вместо положенных трех, а затем "продавать" его вновь и вновь другим любителям сэкономить на поездке.

Фальшивый билет можно и вовсе отпечатать на ксероксе – это ведь не денежная купюра и мало кто из нас обращает внимание на клочок бумаги, который выдает кондуктор. Только вот подобные махинации едва ли могут быть поставлены на хоть сколько-нибудь регулярную основу, если не, простите, "крышуются" из какого-нибудь высокого кабинета.

Кроме того, хождение бумажных билетов сильно затрудняет получение реальной статистики пассажиропотока в Кишиневе, какие бы отчеты ни предоставляли городские перевозчики. А значит, и эту проблему в числе прочих может решить электронное обилечивание.

Эксперты утверждают, что для начала достаточно десятка оборудованных системой электронной оплаты троллейбусов на трех-четырех маршрутах. Такие машины – с автономным ходом и GPS-навигаторами – буквально в течение недели позволят точно определить выручку, получаемую за пройденное конкретное расстояние в определенное время суток. Эти данные, в свою очередь, станут базой для оптимизации маршрутов троллейбусов и автобусов, а затем и городских "маршруток". Станут куда более прозрачными реальные доходы перевозчиков. Плюс экономия, выражающаяся в десятках миллионов леев в год, когда отпадет необходимость платить зарплату кондукторам, печатать бумажные билеты.

Выгода для пассажиров также очевидна. Одна пластиковая карточка, позволяющая пользоваться всеми видами городского транспорта или, допустим, возможность бесплатной пересадки с одного маршрута общественного транспорта на другой, если она происходит в течение определенного промежутка времени. Словом, все то, что давно внедрено и работает во многих странах мира. Кишиневским властям не нужно ничего изобретать, достаточно грамотно реализовать проверенные наработки.

Сломать статус-кво

Нет, конечно, внедрение электронной системы оплаты в городском транспорте – задача для Кишинева далеко не тривиальная. Неизвестно, что за "ящик Пандоры" может открыться, когда с детства привыкшие к бумажным билетам кишиневцы получат на руки куски пластика и... упование перевозчиков на их честность и сознательность. Думаю, придется разрабатывать и систему контроля, и наш пассажирский менталитет переламывать.

При этом, кроме бодрого заявления мэра Чебана о намерении испытать систему E-ticket до окончания первого полугодия 2021-го, никакой конкретики сегодня нет. Неизвестно даже, существует ли компания, достаточно компетентная, чтобы внедрить хотя бы пилотный проект. И выделен ли на него бюджет? Наконец, предусмотрен ли тендер? Автор этих строк, пытавшийся получить ответы на вопросы, не был услышан руководством троллейбусного парка №1, управлением электрического транспорта, вице-примаром Кирондой, пресс-службой примэрии.

Очевидно, что уже неприлично долго буксующий проект все это время испытывает сопротивление неких сил, заинтересованных в сохранении "бумажного" статус-кво в сфере общественного транспорта. Очень хочется надеяться, что новый мэр, последний год на практике подтверждающий намерение осовременить Кишинев, прервет эту десятилетнюю пробуксовку.

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