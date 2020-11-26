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Компенсации для медработников: продлят ли выплаты после 1 декабря

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / DINU BUBULICI
Общество
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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (100)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201126/32643697/Kompensatsii-dlya-medrabotnikov-prodlyat-li-vyplaty-posle-1-dekabrya.html

Правительство Молдовы продлит действие некоторых законов, принятых в связи с режимом чрезвычайного положения в здравоохранении.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik, Дарья Чернега. Денежные надбавки медработникам, которые задействованы в лечении больных коронавриусом, сохранят до конца текущего года. С таким предложением выступило правительство Молдовы.

В операционной, архивное фото.
© Sputnik / Константин Чалабов
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В проекте закона, вынесенного на публичное обсуждение, указано, что по нынешнему законодательству срок действия выплат заканчивается уже 30 ноября. Поэтому предлагается его продлить.

В частности, речь идет о таких выплатах, как надбавки за работу в условиях повышенного риска и о компенсации в 16 тысяч леев работникам медицинской системы, которые заразились COVID-19, выполняя свои профессиональные обязанности. Только по данным с 22 по 24 ноября, коронавирусом в Молдове заразилось более 70 врачей.

В правительстве отмечают, руководство медицинских учреждений обязано соблюсти все права медработников, связанные с денежными выплатами.

Также власти Молдовы намерены продлить сроки действия правил по закупке и оплате средств защиты для контроля за пандемией, которые были введены на период чрезвычайного положения.

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (100)

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