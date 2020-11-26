Шанс на выживание: в Центре переливания крови ждут доноров, переболевших COVID

Запасов плазмы, предназначенной для лечения больных с тяжелой формой коронавируса, в Молдове хватает всего на один день.

КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik, Дарья Чернега. В Молдове вдвое возросла потребность в донорах, которые переболели коронавирусом нового типа. Национальный центр переливания крови призывает людей, столкнувшихся с опасной болезнью, помочь тяжелобольным и сдать для них кровь. Из нее изготовят специальную плазму, которая ускоряет лечение пациентов с тяжелой формой COVID-19.

"Сейчас как никогда важна мобилизация. Плазму ждут как в Кишиневе, так и в районах. Месяц-полтора назад нам было необходимо максимум 35 доз плазмы в день на всю республику. Сейчас – минимум 50. А в некоторые дни доходит и до 75", - рассказала глава Национального центра переливания крови Светлана Чеботарь.

Специалист пояснила, что возросшая потребность в плазме для пациентов с коронавирусом, возникла по причине роста числа тяжелых и очень тяжелых больных. Отсутствие этого продукта крови в распоряжении врачей может привести к росту смертности от коронавируса в Молдове.

Чеботарь напомнила, что донорами могут стать мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые выздоровели не менее трех недель назад. При себе у них должен быть паспорт и результаты анализов на СOVID-19. На данном этапе кровь для изготовления такой плазмы сдают ежедневно пять-десять доноров. При этом, ежедневная необходимость составляет минимум 20.

"Главное препятствие в данной ситуации – это принадлежность к группе крови. Не всегда группа крови доноров плазмы для пациентов с ковидом, совпадает с теми запросами из больниц, которые есть на данный момент", - отметила Чеботарь.

На помощь молдавским врачам пришла национальная армия. В Кишиневе, Кагуле, Бельцах и других городах организована акция по сдачи крови военнослужащими. В ней примут участие 560 добровольцев из рядов вооруженных сил республики. Среди них, как отмечают в Национальном центре переливания крови, есть и доноры, которые переболели коронавирусом. Чеботарь также заявила, что продуктов крови для лечения других пациентов, хватит на три недели.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova