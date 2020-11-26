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Донор крови

Шанс на выживание: в Центре переливания крови ждут доноров, переболевших COVID

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (100)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201126/32643768/shans-na-vyzhivanie-v-tsentre-perelivaniya-krovi-zhdut-donorov-perebolevshikh-covid.html

Запасов плазмы, предназначенной для лечения больных с тяжелой формой коронавируса, в Молдове хватает всего на один день.

КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik, Дарья Чернега. В Молдове вдвое возросла потребность в донорах, которые переболели коронавирусом нового типа. Национальный центр переливания крови призывает людей, столкнувшихся с опасной болезнью, помочь тяжелобольным и сдать для них кровь. Из нее изготовят специальную плазму, которая ускоряет лечение пациентов с тяжелой формой COVID-19.

Медицинский работник берет пробирки с образцами плазмы и крови
© REUTERS / MARCO BELLO
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"Сейчас как никогда важна мобилизация. Плазму ждут как в Кишиневе, так и в районах. Месяц-полтора назад нам было необходимо максимум 35 доз плазмы в день на всю республику. Сейчас – минимум 50. А в некоторые дни доходит и до 75", - рассказала глава Национального центра переливания крови Светлана Чеботарь.

Специалист пояснила, что возросшая потребность в плазме для пациентов с коронавирусом, возникла по причине роста числа тяжелых и очень тяжелых больных. Отсутствие этого продукта крови в распоряжении врачей может привести к росту смертности от коронавируса в Молдове.

Чеботарь напомнила, что донорами могут стать мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые выздоровели не менее трех недель назад. При себе у них должен быть паспорт и результаты анализов на СOVID-19. На данном этапе кровь для изготовления такой плазмы сдают ежедневно пять-десять доноров. При этом, ежедневная необходимость составляет минимум 20.

"Главное препятствие в данной ситуации – это принадлежность к группе крови. Не всегда группа крови доноров плазмы для пациентов с ковидом, совпадает с теми запросами из больниц, которые есть на данный момент", - отметила Чеботарь.

На помощь молдавским врачам пришла национальная армия. В Кишиневе, Кагуле, Бельцах и других городах организована акция по сдачи крови военнослужащими. В ней примут участие 560 добровольцев из рядов вооруженных сил республики. Среди них, как отмечают в Национальном центре переливания крови, есть и доноры, которые переболели коронавирусом. Чеботарь также заявила, что продуктов крови для лечения других пациентов, хватит на три недели.

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (100)

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