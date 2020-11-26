Коронавирусная сводка по Молдове: у кого чаще выявляют COVID-19

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. В Молдове за последние две недели заболеваемость коронавирусом нового типа составила 448 случаев на 100 тысяч населения. Таковы данные отчета, опубликованного Министерством здравоохранения, труда и соцзащиты республики.
Если сравнить данные за 16-22 ноября и 9-15 ноября, то отмечен рост заболеваемости - на 24,9%. Смертность за этот период выросла на 3,2%. Число выздоровевших увеличилось на 5,8%.
У кого чаще всего выявляют COVID-19
Инкубационный период развития заболевания, по данным Минздрава, в среднем составляет пять дней.
Средний возраст заболевших - 47 лет. Чаще всего COVID-19 диагностируют в гендерном соотношении у женщин, а в территориальном разрезе - у жителей городов.
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Что касается смертности, то в 98% летальных исходов у пациентов наблюдались как минимум одно сопутствующее заболевание. Средний возраст скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19, составляет в Молдове порядка 66,8 лет.
"Импортный" COVID-19
Что касается "ввоза" инфекции в страну, то его доля не превышает 1% из общего количества подтвержденных случаев – 737 эпизодов. За неделю зарегистрировано 36 случаев "импорта" болезни. Инфицированные прибыли из Румынии (8), Украины (5), Испании, России и Италии (по 3), Германии, Ирландии, Швейцарии и Египта (по 2), Турции, Сербии, Португалии, Польши, Франции и Дании (по 1).
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Вирус подтвердился у нескольких тысяч медработников
COVID-19 выявлен у 10 006 занятых в здравоохранении в Молдове. Из них врачей - 2 887, медсестер - 4 227, санитаров - 1 433, вспомогательного персонала - 1 459.
Согласно данным Минздрава, от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, в Молдове скончались свыше 50 медработников.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
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Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья носят рекомендательный характер.
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