Коронавирусная сводка по Молдове: у кого чаще выявляют COVID-19

Обнародована подробная информация по эпидемической ситуации в стране в связи с распространением COVID-19. В Минздраве отмечают, что доля выздоровевших выросла на 5,8%.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. В Молдове за последние две недели заболеваемость коронавирусом нового типа составила 448 случаев на 100 тысяч населения. Таковы данные отчета, опубликованного Министерством здравоохранения, труда и соцзащиты республики.

Если сравнить данные за 16-22 ноября и 9-15 ноября, то отмечен рост заболеваемости - на 24,9%. Смертность за этот период выросла на 3,2%. Число выздоровевших увеличилось на 5,8%.

У кого чаще всего выявляют COVID-19

Инкубационный период развития заболевания, по данным Минздрава, в среднем составляет пять дней.

Средний возраст заболевших - 47 лет. Чаще всего COVID-19 диагностируют в гендерном соотношении у женщин, а в территориальном разрезе - у жителей городов.

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Что касается смертности, то в 98% летальных исходов у пациентов наблюдались как минимум одно сопутствующее заболевание. Средний возраст скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19, составляет в Молдове порядка 66,8 лет.

"Импортный" COVID-19

Что касается "ввоза" инфекции в страну, то его доля не превышает 1% из общего количества подтвержденных случаев – 737 эпизодов. За неделю зарегистрировано 36 случаев "импорта" болезни. Инфицированные прибыли из Румынии (8), Украины (5), Испании, России и Италии (по 3), Германии, Ирландии, Швейцарии и Египта (по 2), Турции, Сербии, Португалии, Польши, Франции и Дании (по 1).

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Вирус подтвердился у нескольких тысяч медработников

COVID-19 выявлен у 10 006 занятых в здравоохранении в Молдове. Из них врачей - 2 887, медсестер - 4 227, санитаров - 1 433, вспомогательного персонала - 1 459.

Согласно данным Минздрава, от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, в Молдове скончались свыше 50 медработников.

© Sputnik Статистика по подтвержденным случаям заражения COVID-19 среди медработников в Молдове

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

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Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья носят рекомендательный характер.

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