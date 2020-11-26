До конца ноября в Кишиневе появятся новые троллейбусы

Новую партию сочлененных троллейбусов, которые в народе прозвали "гармошками", уже совсем скоро можно будет увидеть на маршрутах в молдавской столице.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. До конца ноября в Кишинев из Республики Беларусь прибудут 10 сочлененных троллейбусов. Об этом сообщил глава белорусской дипмиссии в Молдове Анатолий Калинин на встрече с премьером Ионом Кику.

Посол сообщил, транспортные средства закуплены кишиневской примэрией. Первые подобные троллейбусы поступили в молдавскую столицу в октябре и уже курсируют по улицам города.

Глава молдавского кабмина призвал белорусские компании изучить инвестиционный потенциал в Республику Молдова, который предлагают 18 многофункциональных промышленных платформ.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы активизации и укрепления торгово-экономических отношений, совместные проекты по производственному

сотрудничеству и развитию инфраструктуры в Молдове, а также аспекты, касающиеся двусторонней внешней торговли.

Молдова заключила 113 двусторонних соглашений с Республикой Беларусь.

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