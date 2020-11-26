Взятка вместо вакцины: НАЦ задержал предпринимателя

Информация о попытке подкупа поступила в Национальный центр по борьбе скоррупцией из Нацагентства по безопасности пищевых продуктов.

КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. Взятку в 50 000 леев предлагал бизнесмен сотруднику Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП), чтобы тот закрыл глаза на нарушения при выполнении проекта вакцинации лис от бешенства.

Как сообщает Национальный центр по борьбе с коррупцией, за выполнение проекта отвечала фирма, которой руководит предприниматель. Проект стал победителем тендера, ранее организованного НАБПП, он касался закупки вакцины против бешенства, чтобы привить лисиц. Кампания по вакцинации продится дважды в год - весной и осенью.

По договорным обязательствам, после завершения вакцинации сотрудник НАБПП должен был составить отчет о выполнении работ и распределении всего количества вакцины, а предприниматель - получить деньги за услуги.

Как выяснилось, в процессе распыления вакцины более 20 000 доз не достигли цели, а попали в озера или на территории населенных пунктов. Стоимость этих "промахов" превышает 20 тысяч евро (более 400 тысяч леев), эту сумму надлежало исключить из общей, предназначенной к выплате фирме-исполнителю. Чтобы не потерять деньги, сообщает НАЦ, предприниматель посулил сотруднику НАБПП взятку в 50 тысяч леев, чтобы тот сфальсифицировал итоговый отчет и указал, что вакцинация прошла по всем правилам.

Работник агентства обратился в правоохранительное ведомство, котрое возбудило дело по факут активной коррупции. Предполагаемого взяткодателя задержали и доставили в НАЦ. После допроса он был помещен в изолятор на 72 часа.

Дело находится в разработке у Прокуратуры по борьбе с коррупцией. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц.

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