Взятка вместо вакцины: НАЦ задержал предпринимателя

КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. Взятку в 50 000 леев предлагал бизнесмен сотруднику Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП), чтобы тот закрыл глаза на нарушения при выполнении проекта вакцинации лис от бешенства.
Как сообщает Национальный центр по борьбе с коррупцией, за выполнение проекта отвечала фирма, которой руководит предприниматель. Проект стал победителем тендера, ранее организованного НАБПП, он касался закупки вакцины против бешенства, чтобы привить лисиц. Кампания по вакцинации продится дважды в год - весной и осенью.
По договорным обязательствам, после завершения вакцинации сотрудник НАБПП должен был составить отчет о выполнении работ и распределении всего количества вакцины, а предприниматель - получить деньги за услуги.
Работник агентства обратился в правоохранительное ведомство, котрое возбудило дело по факут активной коррупции. Предполагаемого взяткодателя задержали и доставили в НАЦ. После допроса он был помещен в изолятор на 72 часа.
Дело находится в разработке у Прокуратуры по борьбе с коррупцией. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц.
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