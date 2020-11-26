Действующий президент Молдовы провел встречу с послом России: что они обсудили

Ранее Игорь Додон сообщал, что намерен принять участие в заседании глав государств Содружества Независимых Государств.
КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Действующий президент Молдовы Игорь Додон обсудил с послом России в республике Олегом Васнецовым повестку саммита Евразийского экономического союза и саммита Содружества независимых государств.
"Рассмотрели различные вопросы двусторонних отношений, с удовлетворением констатировали их значительную активизацию в уходящем году, несмотря на пандемический кризис", - написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.
Он сообщил, что стороны также "обсудили формат и повестку двух важных международных мероприятий, которые состоятся в ближайшие недели с участием Республики Молдова". "Речь идет о саммите Евразийского Экономического Союза, где наша страна имеет статус наблюдателя с 2018 года, и Содружества Независимых Государств", - отметил Додон.
На 11 декабря намечено проведение Высшего Евразийского экономического совета.
А на 21 декабря запланировано заседание руководителей стран Содружества.