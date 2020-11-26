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Президент Молдовы Игорь Додон и посол России в республике Олег Васнецов

Действующий президент Молдовы провел встречу с послом России: что они обсудили

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Общество
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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (43)
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Sputnik Молдова
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Ранее Игорь Додон сообщал, что намерен принять участие в заседании глав государств Содружества Независимых Государств.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Действующий президент Молдовы Игорь Додон обсудил с послом России в республике Олегом Васнецовым повестку саммита Евразийского экономического союза и саммита Содружества независимых государств.

"Рассмотрели различные вопросы двусторонних отношений, с удовлетворением констатировали их значительную активизацию в уходящем году, несмотря на пандемический кризис", - написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Игоря Додон и Дмитрий Козак
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Он сообщил, что стороны также "обсудили формат и повестку двух важных международных мероприятий, которые состоятся в ближайшие недели с участием Республики Молдова". "Речь идет о саммите Евразийского Экономического Союза, где наша страна имеет статус наблюдателя с 2018 года, и Содружества Независимых Государств", - отметил Додон.

На 11 декабря намечено проведение Высшего Евразийского экономического совета.

А на 21 декабря запланировано заседание руководителей стран Содружества.

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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (43)

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