Действующий президент Молдовы провел встречу с послом России: что они обсудили

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Действующий президент Молдовы Игорь Додон обсудил с послом России в республике Олегом Васнецовым повестку саммита Евразийского экономического союза и саммита Содружества независимых государств.

"Рассмотрели различные вопросы двусторонних отношений, с удовлетворением констатировали их значительную активизацию в уходящем году, несмотря на пандемический кризис", - написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Он сообщил, что стороны также "обсудили формат и повестку двух важных международных мероприятий, которые состоятся в ближайшие недели с участием Республики Молдова". "Речь идет о саммите Евразийского Экономического Союза, где наша страна имеет статус наблюдателя с 2018 года, и Содружества Независимых Государств", - отметил Додон.

На 11 декабря намечено проведение Высшего Евразийского экономического совета.

А на 21 декабря запланировано заседание руководителей стран Содружества.

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