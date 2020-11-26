Налогообложение посылок вызвало недовольство среди некоторых депутатов

Предложение Минфина уменьшить вдвое минимальную стоимость посылок, которые можно без обложения пошлинами получить из-за границы, вызвало недовольство среди депутатов из платформы Pentru Moldova.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Члены платформы Pentru Moldova объявили на брифинге в четверг, что не согласны с намерением Министерства финансов вновь понизить беспошлинный порог для посылок от интернет-магазинов с 200 до 100 евро. Это предложение включено в проект налогово-бюджетной политики на 2021 год. Оно может вступить в силу уже с 1 января, если парламент проголосует "за".

Экс-демократка, член платформы Pentru Moldova Элеонора Граур обратила внимание, что это предложение Минфина идет в ущерб гражданам.

"Считаем недопустимым проект Минфина в отношении налогообложения посылок, перевозимых по почте и приобретаемых в Интернете, которые не превышают порог в 100 евро по сравнению с 200 евро в настоящее время", - сказала депутат на брифинге в четверг.

Как отметила законодатель, понятно, что правительство должно принять меры для увеличения доходов в бюджет, однако делать это надо не таким путем.

Более того, она напомнила, что налоговый порог меняется уже второй год подряд, в прошлом году его понизили с 300 до 200 евро.

Депутат отметила, что в ходе рассмотрения этого законопроекта Pentru Moldova предложит вернуться к порогу в 300 евро.

По предложению Министерства финансов, не облагаемый налогом порог, начиная с 1 января 2021 года, должен составить 100 евро. Это вдвое меньше, чем действующая сейчас норма, при которой пошлинами облагаются посылки стоимостью выше 200 евро.

В информационной записке к законопроекту говорится, что это предложение сформулировано в соответствии с европейскими практиками, где беспошлинный "плафон" составляет 22 евро. Минфин сообщает, что долговременной целью является унификация размера беспошлинного "плафона" со странами Евросоюза.

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Кроме того, по заключению Минфина, бурный рост электронной торговли привел к нелояльной конкуренции с местными производителями и импортерами-резидентами "представляет собой угрозу для налогооблагаемой базы".

В целом поправка направлена ​​на обеспечение доходов бюджета с целью финансового обеспечения важных социально-экономические нужд, говорится в документе.

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