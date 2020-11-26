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Как в Приднестровье выявляют фальшивые справки по тестам на COVID-19

© Sputnik / Ramil Sitdikov
Общество
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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (102)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201126/32651584/kak-v-pridnestrove-vyyavlyayut-falshivye-spravki-po-testam-na-covid-19.html

Приднестровские правоохранители отмечают, что поддельные справки на отрицательный результат ПЦР-анализов можно обнаружить по одному несоответствию.

ТИРАСПОЛЬ, 26 ноя – Sputnik. В Приднестровье участились случаи предъявления поддельных справок с отрицательными результатами ПЦР-анализов. Как отметили в правоохранительном ведомстве региона, граждане делают их, чтобы при въезде избежать пребывания в двухнедельной самоизоляции.

"По имеющейся информации, такие "документы" они приобретают в сопредельных государствах. Их стоимость составляет порядка 15–20 условных единиц", - пояснили в МВД.

Биологическая опасность.
© Sputnik / Александр Гальперин
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Фальшивки приднестровские правоохранители выявляют по несоответствию указанного на них штрих-кода к номеру исследования.

Как отметил руководитель Оперштаба Руслан Мова, есть необходимость документировать такие факты.

"По итогам разбирательства должно быть принято решение согласно действующему законодательству. Люди, предъявившие поддельные справки, в обязательном порядке должны пройти самоизоляцию", – подчеркнул он.

Министерству госбезопасности непризнанной ПМР поручено изымать такие фальшивые документы и проводить первоначальный сбор материалов.

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (102)

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Теги:
фальшивка, тесты, Приднестровье


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