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Александр Стояногло

Генпрокурора Молдовы ждут в парламенте

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (262)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201126/32651611/genprokurora-moldovy-zhdut-v-parlamente.html

Молдавские депутаты решили пригласить генерального прокурора на слушания в законодательный форум, пояснив детали своего обращения.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Депутаты молдавского парламента пригласили генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло на слушания, чтобы он рассказал о ходе расследования дела о "краже миллиарда".

"Прошло больше года после того, как господин Стояногло стал генеральным прокурором. Ни одно дело не передано в суд… Понимаю, что мы не можем обязать, но просим сделать запрос, чтобы генеральный прокурор пришел. Если он не сможет в пятницу, то на следующей неделе. Чтобы он рассказал, как обстоят дела", - сказал вице-спикер парламента, глава фракции DA Александр Стояногло на заседании в четверг.

Александр Стояногло
© Sputnik / Mihai Caraus
Стояногло о банковской краже: в прокуратуре и в судах блокируют расследование
Спикер парламента Зинаида Гречаная попросила секретариат направить запрос генеральному прокурору. Рабочую повестку законодательного органа утвердят на заседании 27 ноября.

В 2014 году в Молдове стало известно, что три банка - Banca de Economii (BEM), Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, - вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки ликвидированы, имущество выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств.

Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занялся международный консорциум компаний Kroll и Steptoe & Johnson LLP.

В июне 2018 года Генеральная прокуратура представила стратегию возвращения украденных из трех банков денег, тогда было обещано, что правоохранительные органы будут отчитываться о результатах каждые полгода.

В мае 2020-го Генпрокурор Вячеслав Стояногло заявил, что главным бенефициаром банковской кражи является Владимир Плахотнюк. 

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (262)

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