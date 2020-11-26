Генпрокурора Молдовы ждут в парламенте

Молдавские депутаты решили пригласить генерального прокурора на слушания в законодательный форум, пояснив детали своего обращения.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Депутаты молдавского парламента пригласили генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло на слушания, чтобы он рассказал о ходе расследования дела о "краже миллиарда".

"Прошло больше года после того, как господин Стояногло стал генеральным прокурором. Ни одно дело не передано в суд… Понимаю, что мы не можем обязать, но просим сделать запрос, чтобы генеральный прокурор пришел. Если он не сможет в пятницу, то на следующей неделе. Чтобы он рассказал, как обстоят дела", - сказал вице-спикер парламента, глава фракции DA Александр Стояногло на заседании в четверг.

Спикер парламента Зинаида Гречаная попросила секретариат направить запрос генеральному прокурору. Рабочую повестку законодательного органа утвердят на заседании 27 ноября.

В 2014 году в Молдове стало известно, что три банка - Banca de Economii (BEM), Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, - вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки ликвидированы, имущество выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств.

Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занялся международный консорциум компаний Kroll и Steptoe & Johnson LLP.

В июне 2018 года Генеральная прокуратура представила стратегию возвращения украденных из трех банков денег, тогда было обещано, что правоохранительные органы будут отчитываться о результатах каждые полгода.

В мае 2020-го Генпрокурор Вячеслав Стояногло заявил, что главным бенефициаром банковской кражи является Владимир Плахотнюк.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova