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Люди в защитных масках, Великобритания, архивное фото

Врач рассказал, зачем надо было вводить масочный режим

© REUTERS / Andrew Couldridge
Общество
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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (102)
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Sputnik Молдова
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Ношение защитной маски на открытом воздухе: насколько необходима эта мера и что думают по этому поводу специалисты.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Положение муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, согласно которому введено обязательное ношение масок на открытых общественных площадках в Кишиневе, чрезвычайно важно и необходимо в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации в страны. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявил глава управления эпидемиологического надзора за гриппом и респираторными заболеваниями Национального агентства общественного здоровья Штефан Георгицэ.

Специалист считает, что каждый гражданин должен нести ответственность и осознавать риск, которому он подвергается, если контактирует с другими людьми в открытом публичном пространстве.

"Маска - очень важный метод защиты. Очевидно, что если вы выходите перед домом, а вокруг никого нет, то можно не надевать, но как только вы кого-то видите, необходимо немедленно надевать защитную маску. В то же время хорошо носить маску везде, потому что, если коснуться ее несколько раз, то можно занести на руки микробы и инфекцию. Гигиенические меры чрезвычайно важны", - уточнил Георгицэ.

Галина Кирьякова.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Ношение защитных масок становится обязательным и на открытом воздухе во всех общественных местах в Кишиневе. Такое решение приняла 20 ноября муниципальная Чрезвычайная комиссия общественного здоровья. Это нововведение вызвало много возражений среди противников такого способа защиты от заражения коронавирусом, с другой стороны - данную меру поощрили те, кто считает, что именно такой подход способен остановить быстрое распространение инфекции в самом густонаселенном городе страны.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

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Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья носят рекомендательный характер.

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (102)

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