ВОЗ выделила Приднестровью медоборудование и средства индивидуальной защиты

Гуманитарная помощь от Всемирной организации здравоохранения уже поступила на территорию левобережного региона.

ТИРАСПОЛЬ, 26 ноя – Sputnik. В Приднестровье прибыла гуманитарная помощь, поступившая по линии Всемирной организации здравоохранения. Речь идет о медоборудовании и средствах индивидуальной защиты. Благодарность за помощь от приднестровской стороны выразил лидер региона Вадим Красносельский, отметив, что она крайне важна в период пандемии.

"ВОЗ выделила приднестровскому Минздраву три десятка кислородных концентраторов, двадцать пульсометров и десять электронных планшетов, а также 26000 перчаток. Кроме того, от посольства Великобритании получено 27000 медицинских халатов", - пояснили в пресс-службе приднестровского лидера.

Тем не менее поступившие от ВОЗ кислородные концентраторы не покрывают общую потребность. В связи с этим обсуждается вопрос закупки в ближайшее время еще как минимум 35 аппаратов.

"Что касается компьютерного томографа бендерской больницы, то он уже установлен и подключен. Во вторник, 2 декабря, из Германии прибудет специалист, который проведет инструктаж по эксплуатации", - отметили в Оперативном штабе.

Из-за колоссальной нагрузки вышла из строя лаборатория на базе столичного СПИД-центра.

"Ее восстановлением занимаются, но даже при временном отсутствии этого элемента механизм обработки биоматериала потенциальных носителей вируса не должен быть нарушен", - подчеркнул Красносельский.

На заседании штаба подтвердили, что в Приднестровье завезено достаточное количество высокоэффективных экспресс-лабораторий. Аппараты и тесты уже используют в поликлиниках Тирасполя и Бендер, в ближайшее время их доставят и в остальные города региона. Закуплено 10000 тестов. Ожидается поставка еще 20000 единиц.

На данный момент загруженность COVID-госпитальной сети в регионе не достигает 70%. В инфекционных госпиталях проходят лечение 2137 COVID-пациентов. 33 из них находятся в тяжелом состоянии в реанимационных отделениях, четверо подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего за время пандемии проведено лабораторное исследование 78328 проб биоматериалов. COVID-19 выявлен у 11157 приднестровцев. 227 носителей инфекции умерло (летальность составляет 2%). Победили коронавирус 7753 приднестровца (70% из числа инфицированных).

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