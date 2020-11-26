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Конституционный суд

Каких категорий пенсионеров коснется решение Конституционного суда Молдовы

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201126/32653927/kakikh-kategoriy-pensionerov-kosnetsya-reshenie-konstitutsionnogo-suda-moldova.html

Адвокат, который обратился в суд запросом о толковании статьи одного из законов, пояснил, что к нему обратился военнослужащий, который попросил его подключиться к разрешению проблемы, связанной с переводом пенсии из Молдовы в Румынию.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Конституционный суд объявил неконституционным положение, которое ограничивало право на пенсию молдавским военнослужащим, проживающим за границей. Таким образом, инстанция посчитала, что государство должно обеспечивать этой соцвыплатой и военных, уехавших на ПМЖ за рубеж.

Молдавские леи.
© Sputnik / Yana Zaharova
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По словам главы КС Домники Маноле, решение инстанции основано на обращении народного адвоката Михаила Которобая. Запрос, по ее словам, касается запрета на установление перевода пенсии за границу военнослужащим и лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, госслужащих со специальным статусом, из пенитенциарной системы и Генерального инспектората карабинеров, а также их семей, которые перебрались за рубеж на постоянное место жительства.

Данный запрет, как пояснила Маноле, был предусмотрен статьей 60 Закона о пенсионном обеспечении военнослужащих и лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и Генерального инспектората карабинеров.

"Суд проанализировал это обращение с точки зрения статьи 46 Конституции, которая гарантирует право частной собственности, а также статьи 47, предусматривающее право на социальное обеспечение в случае достижения человеком пенсионного возраста, и статьи 16 Конституции, запрещающая дискриминацию в правах", - отметила глава КС.

Она обратила внимание, что статья 60, которую опротестовал адвокат, делает зависимым выплату пенсии от места проживания человека. "Это условие может привести к ситуациям, когда люди работали в Молдове и получили право на пенсию, лишены этого права, потому что выплата приостанавливается на весь период постоянного места жительства пенсионера за границей. Они могут вновь начать получать пенсию, если вернуться в Молдову. Суд отметил, что эта категория лиц находится в похожей ситуации с теми пенсионерами, которые проживают в Молдове", - сказала судья.

Маноле напомнила о предыдущем решении КС, в котором инстанция проанализировала общий запрет на выплату пенсии для граждан с постоянным местом жительством за границей, объявив его тогда неконституционным.

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