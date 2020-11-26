Каких категорий пенсионеров коснется решение Конституционного суда Молдовы

Адвокат, который обратился в суд запросом о толковании статьи одного из законов, пояснил, что к нему обратился военнослужащий, который попросил его подключиться к разрешению проблемы, связанной с переводом пенсии из Молдовы в Румынию.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Конституционный суд объявил неконституционным положение, которое ограничивало право на пенсию молдавским военнослужащим, проживающим за границей. Таким образом, инстанция посчитала, что государство должно обеспечивать этой соцвыплатой и военных, уехавших на ПМЖ за рубеж.

По словам главы КС Домники Маноле, решение инстанции основано на обращении народного адвоката Михаила Которобая. Запрос, по ее словам, касается запрета на установление перевода пенсии за границу военнослужащим и лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, госслужащих со специальным статусом, из пенитенциарной системы и Генерального инспектората карабинеров, а также их семей, которые перебрались за рубеж на постоянное место жительства.

Данный запрет, как пояснила Маноле, был предусмотрен статьей 60 Закона о пенсионном обеспечении военнослужащих и лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и Генерального инспектората карабинеров.

"Суд проанализировал это обращение с точки зрения статьи 46 Конституции, которая гарантирует право частной собственности, а также статьи 47, предусматривающее право на социальное обеспечение в случае достижения человеком пенсионного возраста, и статьи 16 Конституции, запрещающая дискриминацию в правах", - отметила глава КС.

Она обратила внимание, что статья 60, которую опротестовал адвокат, делает зависимым выплату пенсии от места проживания человека. "Это условие может привести к ситуациям, когда люди работали в Молдове и получили право на пенсию, лишены этого права, потому что выплата приостанавливается на весь период постоянного места жительства пенсионера за границей. Они могут вновь начать получать пенсию, если вернуться в Молдову. Суд отметил, что эта категория лиц находится в похожей ситуации с теми пенсионерами, которые проживают в Молдове", - сказала судья.

Маноле напомнила о предыдущем решении КС, в котором инстанция проанализировала общий запрет на выплату пенсии для граждан с постоянным местом жительством за границей, объявив его тогда неконституционным.

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