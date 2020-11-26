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Открытие перепрофилированного корпуса в центре им М.И. Сеченова для лечения пациентов с коронавирусом.

Приднестровцам объяснили, где и какие перчатки носить обязательно

© Photo : Пресс-служба мэрии Москвы
Общество
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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (109)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201126/32653973/pridnestrovtsam-obyasnili-gde-i-kakie-perchatki-nosit-obyazatelno.html

В регионе неделю назад приняли решение об обязательном ношении в общественных местах не только масок, но и перчаток.

ТИРАСПОЛЬ, 26 ноя – Sputnik. В общественном транспорте в Приднестровье возможно использование сезонных перчаток, но в день проведения в регионе выборов наличие резиновых перчаток обязательно. На заседании Оперативного штаба обсудили целесообразность использования в зимний период резиновых перчаток в общественном транспорте.

"Правильным будет не снимать в салоне транспортного средства общего пользования сезонные перчатки, а при их отсутствии обрабатывать руки дезинфектором", – отметила главный санитарный врач Приднестровья Наталья Берил, ссылаясь на мнение международных экспертов.

Тем не менее для участия в Едином дне голосования, который намечается провести в Приднестровье в воскресенье, 29 ноября, наличие резиновых перчаток остается обязательным требованием. В комплекте с одноразовой защитной маской они будут выдаваться при входе на избирательные участки.

Пробирка для теста на SARS-CoV-2
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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В Единый день голосования состоятся выборы депутатов всех уровней, а также руководителей местных органов власти.

"Для того чтобы в голосовании могли принять участие и граждане, временно находящиеся за пределами Приднестровья, будет упрощен механизм пересечения госграницы", - пояснили в МВД Приднестровья.

Беспрепятственно приехать в Приднестровье и выехать обратно в воскресенье, 29 ноября, можно будет с 7.00 до 21.00.

Как отметил руководитель Оперштаба Руслан Мова, решение принято в целях обеспечения гражданам их активного избирательного права при проведении голосования.

При пересечении границы людям, намеревающимся принять участие в выборах, выдадут средства индивидуальной защиты, а также специальные талоны. Они станут основанием для выезда после голосования за пределы Приднестровья.

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (109)

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Теги:
Приднестровье


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