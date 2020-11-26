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Дорожные работы на бульваре Мирча чел Бэтрын. Архивное фото.

Примар Кишинева рассказал, когда продлят бульвар Мирча чел Бэтрын

© Photo : Facebook / Ion Ceban
Общество
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Тема:
События Кишинева (113)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201126/32654492/primar-kishineva-rasskazal-kogda-prodlyat-bulvar-mircha-chel-betryn.html

Уточнение столичного градоначальника: магистраль в секторе Чеканы планируется продлить до улицы Буковина.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Разработкой исполнительного проекта по продлению бульвара Мирча чел Бэтрын займется Главное управление общественного транспорта и путей сообщения. Об этом подписано распоряжение, сообщил примар Кишинева Ион Чебан на своей странице в Facebook в четверг.

Город
© Sputnik / Mihai Caraus
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"Проект предусматривает продление троллейбусной линии на участке между улицей Профессора Иона Думенюк и улицей Буковина.
На этапе разработки исполнительного проекта будет предусмотрено подземное техническое пространство для прокладки магистральных инженерных коммуникаций, что позволит свести к минимуму последующие вмешательства", - отметил Чебан.

Примар сообщил, что в скором времени городские власти приступят и к другим проектам по развитию города.

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Тема:
События Кишинева (113)

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