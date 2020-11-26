Примар Кишинева рассказал, когда продлят бульвар Мирча чел Бэтрын

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Разработкой исполнительного проекта по продлению бульвара Мирча чел Бэтрын займется Главное управление общественного транспорта и путей сообщения. Об этом подписано распоряжение, сообщил примар Кишинева Ион Чебан на своей странице в Facebook в четверг.

"Проект предусматривает продление троллейбусной линии на участке между улицей Профессора Иона Думенюк и улицей Буковина.

На этапе разработки исполнительного проекта будет предусмотрено подземное техническое пространство для прокладки магистральных инженерных коммуникаций, что позволит свести к минимуму последующие вмешательства", - отметил Чебан.

Примар сообщил, что в скором времени городские власти приступят и к другим проектам по развитию города.

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