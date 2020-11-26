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Игорь Додон.

Додон: зарегистрирую проект нового Закона о функционировании языков в Молдове

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201126/32656510/dodon-zaregistriruyu-proekt-novogo-zakona-o-funktsionirovanii-yazykov-v-moldove.html

Ранее фракция Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) предложила законодательно закрепить статус русского языка.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Действующий президент Молдовы Игорь Додон решил выступить с законодательной инициативой и зарегистрировать проект нового закона о функционировании языков на территории республики. Об этом он заявил по итогам встречи с директором Агентства по межэтническим отношениям Еленой Беляковой и советником президента по вопросам межэтнических отношений Сергеем Мишиным.

Парламент.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Статус русского языка в Молдове дошел до парламента

По словам Додона, в ходе беседы стороны коснулись темы недавно направленного в парламент законопроекта о статусе русского языка как языка межнационального общения.

Глава государства считает, что необходим более системный подход к проблеме функционирования языков в многонациональном обществе республики.

В парламенте Молдовы намерены продвигать проект о статусе русского языка>>>

"В связи с этим я принял решение выступить с законодательной инициативой и зарегистрировать новый Закон "О функционировании языков на территории Республики Молдова". Прежний, принятый еще 1 сентября 1989 года, в июне 2018-го был объявлен Конституционным судом "устаревшим", в связи с чем в данной сфере возник законодательный вакуум, который необходимо заполнить.

Ранее фракция Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) предложила законодательно закрепить статус русского языка. Как пояснил в комментарии радиостудии Sputnik Молдова депутат Богдан Цырдя, практическое значение этого проекта заключается в том, чтобы все государственные чиновники по просьбе гражданина должны были ему обеспечивать перевод на русский язык - будь это судебный процесс или документ государственных органов.

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