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Генеральная прокуратура Молдовы

В Генпрокуратуре ответили депутатам на приглашение Стояногло в парламент

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201126/32657200/v-genprokurature-otvetili-deputatam-na-priglashenie-stoyanoglo-v-parlament.html

Законотворцы намеревались узнать подробности расследования банковской кражи. В Генпрокуратуре отметили, что "доведут расследование до конца, руководствуясь исключительно буквой закона", а результаты станут достоянием общественности в ближайшее время.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Генеральная прокуратура Молдовы отреагировала на приглашение, которые депутаты направили главе структуры Александру Стояногло. На заседании парламента в четверг народные избранники выразили намерение заслушать генпрокурора по делу о "краже миллиарда".

В Генпрокуратуре отметили, что осознают живой интерес законодательного органа по делу банковской кражи, "которое даже в условиях многочисленных препятствий, существенно продвинулось". 

"Понимаем, в то же время, что этот факт обеспокоил как тех, кто ранее участвовал в сокрытии данного дела, так и выгодополучателей от кражи, которые прибегают к любым методам, чтобы отстранить нынешнего генерального прокурора, тем самым избежав уголовной ответственности", - сообщили в ведомстве.

Александр Стояногло
© Sputnik / Mihai Caraus
Генпрокурора ждут в парламенте: депутатам интересен ход дела о "краже миллиарда"
Там также ясно видят "усилия, направленные ими на то, чтобы узнать как можно больше деталей следствия, чтобы они могли выстроить свою последующую тактику защиты".

В прокуратуре завили, что "не будут "вооружать" проявляющих подобный интерес и доведут расследование до конца, руководствуясь исключительно буквой закона", а результаты предадут гласности.

"Мы намерены это сделать в ближайшее время", - отметили в структуре.

В 2014 году в Молдове стало известно, что три банка - Banca de Economii (BEM), Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, - вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки ликвидированы, имущество выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств.

Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занялся международный консорциум компаний Kroll и Steptoe & Johnson LLP.

В июне 2018 года Генеральная прокуратура представила стратегию возвращения украденных из трех банков денег, тогда было обещано, что правоохранительные органы будут отчитываться о результатах каждые полгода.

В мае 2020-го Генпрокурор Вячеслав Стояногло заявил, что главным бенефициаром банковской кражи является Владимир Плахотнюк. 

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