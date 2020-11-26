В Генпрокуратуре ответили депутатам на приглашение Стояногло в парламент

Законотворцы намеревались узнать подробности расследования банковской кражи. В Генпрокуратуре отметили, что "доведут расследование до конца, руководствуясь исключительно буквой закона", а результаты станут достоянием общественности в ближайшее время.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Генеральная прокуратура Молдовы отреагировала на приглашение, которые депутаты направили главе структуры Александру Стояногло. На заседании парламента в четверг народные избранники выразили намерение заслушать генпрокурора по делу о "краже миллиарда".

В Генпрокуратуре отметили, что осознают живой интерес законодательного органа по делу банковской кражи, "которое даже в условиях многочисленных препятствий, существенно продвинулось".

"Понимаем, в то же время, что этот факт обеспокоил как тех, кто ранее участвовал в сокрытии данного дела, так и выгодополучателей от кражи, которые прибегают к любым методам, чтобы отстранить нынешнего генерального прокурора, тем самым избежав уголовной ответственности", - сообщили в ведомстве.

Там также ясно видят "усилия, направленные ими на то, чтобы узнать как можно больше деталей следствия, чтобы они могли выстроить свою последующую тактику защиты".

В прокуратуре завили, что "не будут "вооружать" проявляющих подобный интерес и доведут расследование до конца, руководствуясь исключительно буквой закона", а результаты предадут гласности.

"Мы намерены это сделать в ближайшее время", - отметили в структуре.

В 2014 году в Молдове стало известно, что три банка - Banca de Economii (BEM), Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, - вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки ликвидированы, имущество выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств.

Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занялся международный консорциум компаний Kroll и Steptoe & Johnson LLP.

В июне 2018 года Генеральная прокуратура представила стратегию возвращения украденных из трех банков денег, тогда было обещано, что правоохранительные органы будут отчитываться о результатах каждые полгода.

В мае 2020-го Генпрокурор Вячеслав Стояногло заявил, что главным бенефициаром банковской кражи является Владимир Плахотнюк.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova