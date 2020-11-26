Глава Минэкономики: на каком этапе переговоры по поставкам газа в Молдову

Переговоры c российским концерном "Газпром" ведутся, однако о цене на "голубое топливо" для республики пока говорить рано.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. В этом году не будет проблем, аналогичных тем, что были в 2019-м, когда вопрос о поставках российского природного газа в Молдову висел в воздухе из-за разногласий Киева и Москвы. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявил министр экономики и инфраструктуры Анатолий Усатый.

"Сейчас как раз время, кода обсуждаются эти цифры - конец ноября-начало декабря. Пока еще рано говорить о конкретных договоренностях. То, что нет рисков повторения ситуации прошлого года, когда до 30-31 декабря мы не знали будет ли подписан контракт о транзите "Газпрома" с Украиной, и мы думали, что делать - реверс обратно через Балканский поток, в этом году этого не будет. Помню, был очень тяжелый конец года с этой точки зрения. Мы предоставим информацию. С нашими коллегами из "Молдовагаз" будем работать в этом направлении", - сказал Усатый.

По его словам, пока еще рано говорить о цене.

"Больших скачков не ожидается", - уточнил министр.

Газ в республику поступает из России транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдову. Республика приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Это соглашение регулярно продлевается. К примеру, 31 декабря 2019 года "Молдовагаз" и "Газпром" подписали дополнение к контракту поставок газа в Молдову и организации транзита через территорию страны. Поставка "голубого топлива" осуществляется по традиционному маршруту.

Глава "Молдовагаз" Вадим Чебан заявлял в сентябре, что компания ведет переговоры с "Газпромом" о новом трехлетнем контракте.

Российскому концерну "Газпром" принадлежит 50 процентов акций АО "Молдовагаз", правительству Республики Молдова - 35,33 процента, администрации Тирасполя - 13,44 процента, другим акционерам — 1,23 процента акций.

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