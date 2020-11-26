Прощай, "АлиЭкспресс" — теперь это будет невыгодно

В следующем году покупки на зарубежных интернет-площадках, к которым привыкли жители Молдовы, могут — нет, не исчезнуть как вид, — но ужаться на манер шагреневой кожи.

Можно сразу сказать, что решение Минфина уменьшить вдвое "беспошлинный плафон" для товаров, которые посылками приходят в Молдову из интернет-магазинов, не встретит никакого понимания у общественности.

Ссылки на то, что население ничего не знает, и специалистам Минфина виднее, здесь не работают. Потому что люди не уверены, что специалисты заботятся именно о его, населения, интересах.

Аргументы ведомств, изложенные в пояснительных записках к проекту налогово-бюджетной политики, делятся на две части — практические и увещевательные.

С практическими спорить невозможно. Действительно, доходы бюджета несколько вырастут, если налогом будет теперь облагаться каждый дешевый смартфон, который небогатые жители Молдовы вздумают выписать с "Алиэкспресса". А обороты торговых сетей приподнимутся, потому что теперь проще будет за те же деньги купить пару блузок или ноутбук в молдавском магазине, чем ждать посылку из зарубежного магазина по почте. Что обещает способствовать экономическому росту и всему тому, о чем обычно говорят в студиях телеканалов чиновники и эксперты в области макроэкономики.

Однако навара населению от этого никакого. Невозможно спорить с простым фактом: на протяжении последних десятилетий от периодов "экономического роста" обыкновенным людям (так сказать, на микроэкономическом уровне) не было никакой выгоды. То есть, кто-то эту выгоду, несомненно, получал — потому что росла же экономика. Но кто именно богател на этом росте, как оставалось неясным, так и остается до сих пор. Точно не студенты, не учителя и не пенсионеры.

Вторая, "увещевательная" часть аргументов завернута в заботу о населении. Там говорится, что людям будет только лучше, потому что бюджет станет полнее, конкуренция — лояльнее, а бизнес — прозрачнее.

И вот именно эту часть лучше бы чиновники не вставляли в свои записки. Не Минфина это дело, проявлять заботу, и получается это у него плохо — все-таки не министерство здравоохранения и социальной защиты.

В эту заботу никто не поверит. Потому что невозможно убедить человека, что ему станет лучше, если он пойдет в большой, красивый магазин и купит там втридорога, с бешеной наценкой, телефон (выписанный торговой сетью из того же Китая) — который раньше он мог купить дешевле через интернет на китайской торговой площадке.

Разговоры о "лояльной конкуренции" людей только злят. Действительно, какую такую конкуренцию подрывает электроника, выписанная из-за рубежа?

Пусть нам покажут пальцем, где именно в Молдове набирает размах отечественная индустрия по производству ноутбуков и видеокарт. Мы уже хотим видеть эти мощные отечественные бренды, страдающие от засилья дешевого зарубежного электронного ширпотреба.

У нас, вообще, хорошо живут только те предприятия, что экспортируют свою продукцию за рубеж. На внутреннем же рынке конкуренция ощущается крайне слабо, если не говорить о продовольствии.

То есть, никаким молдавским производителям "посылочные" поставки ущерба не наносят — до тех пор, пока по интернету не начнут выписывать подсолнечное масло, яйца и яблоки. Зато нелояльная конкуренция всерьез заботит владельцев отечественных торговых сетей.

Правда, выглядит это уже менее благородно, потому что "производитель" в глазах населения — это святое. А вот перепродавец — которыми, по сути, и являются торговые сети, уже не окутан этим священным ореолом. Но получается, именно его, перепродавца, интерес блюдут авторы налогово-бюджетной политики. Не общие, потому что интересы продавцов и покупателей — диаметрально разные.

Но торговые сети платят в Молдове налоги, в отличие от безымянных китайских продавцов, замечают эксперты. На это можно возразить, что при существующей системе это не торговые сети платят налоги и пошлины — это население оплачивает налоги и пошлины. Все это закладывается в наценку на товар, который покупает среднестатистический дядя Ион в кишиневском магазине. Торговые же сети как получали свою прибыль, так и будут получать, при любой экономической погоде. Посредник между производителем и покупателем не страдает никогда.

Сказали бы прямо населению, что теперь оно будет оплачивать больше косвенных налогов, и дело с концом. По крайней мере, это прозвучало бы искренне.

Поговорив о лояльной конкуренции, перейдем к наполнению бюджета. Здесь тоже не все так однозначно.

Можно понять логику Минфина, который видит, как мелкие торговцы покупают контейнер товаров, расфасовывают их по мелким посылкам и отправляют в Молдову с пометкой "подарок", не платя никаких пошлин и налогов. Это больно видеть, и с этим нужно бороться.

Однако вместо хирургической работы скальпелем тут применили кувалду, которая не особенно разбирается, находится ли в посылке товар, который выписал внучек-студент для своей бабушки в подарок на Рождество, или очередная партия товаров, выписанных по почте ушлым перепродавцом. Пошлины одинаково платить будут и те, и другие. Потому что, видимо, нет у Минфина инструментов, чтобы проводить такие различия.

И самый главный вопрос, который возникает у каждого жителя Молдовы при словах "пополнение бюджета" (особенно если это пополнение обещают реализовать за его, жителя, счет) — а не логичнее было бы наконец выработать механизм "раскулачивания" владельцев вилл, понастроенных в Молдове за годы беззастенчивой коррупции? Нельзя ли еще сильнее закрутить гайки контрабандистам, и что там у нас с концессией по аэропорту — возмещен ли бюджету ущерб? Денег там явно можно собрать больше, чем методом выметания крошек из карманов граждан.

И еще одно замечание, которое остается актуальным уже долгие годы. Мы живем в государстве, где случилась "кража миллиарда", в которую оказались замешаны люди, управляющие в целом экономикой и всей жизнью в стране — от кабинета министров и Национального банка, до судебных и правоохранительных инстанций.

И пока в этом деле не будет поставлена жирная точка, любые попытки призвать население к дисциплине, ответственности и внесению своего гражданского вклада в формирование бюджета будут оставаться морально сомнительными.

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