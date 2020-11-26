Новый антирекорд: в Молдове за сутки подтвержден 1691 случай COVID-19

КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 1691 новый случай инфицирования COVID-19. Об этом заявил Минздрав в четверг вечером.

Сообщается о 7 эпизодах "импорта" инфекции — из Румынии 4, Чехии, Дании и Испании — по одному.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 102 894.

За минувшие 24 часа проведены 3927 тестов, при этом первичных — 3587.

Коронавирус выявлен, в том числе, еще у 109 медработников: 33 врачей, 55 медсестер и 21 сотрудника вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находится 253 пациента (из них 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 6687 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент — 90 485 человек.

Зафиксирован еще 20 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 2229.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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